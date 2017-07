Jeanne Moreau retrouvée sans vie à son domicile

La comédienne Jeanne Moreau, icône du cinéma français, est décédée à Paris à l'âge de 89 ans, a-t-on appris lundi auprès de son agent.

L'actrice à la beauté sensuelle et à l'inimitable voix grave, qui a fasciné les plus grands réalisateurs au cours d'une carrière de 65 ans, a été retrouvée décédée à son domicile parisien, a précisé à l'AFP Jeanne d'Hauteserre, maire du 8e arrondissement, confirmant une information du magazine Closer.

Jeanne Moreau s'est éteinte à l'âge de 89 ans #Hommage

1969, "Le Tourbillon de la Vie" pic.twitter.com/0PyhBARpby — Ina.fr (@Inafr_officiel) July 31, 2017

L'histoire d'une muse

Née le 23 janvier 1928 à Paris de l'union d'un restaurateur à Montmartre et d'une danseuse britannique aux Folies-Bergères, l'inoubliable interprète de «Tourbillon» dans «Jules et Jim» a tourné dans plus de 130 films. Jeanne Moreau, qui supporte mal l'autorité paternelle, connaîtra son premier choc théâtral sous l'Occupation avec l'«Antigone» d'Anouilh, figure de désobéissance.

Elle débute à la Comédie-Française à 20 ans à l'insu de son père et joue en 1950 la jeune prostituée des «Caves du Vatican» de Gide. Le rôle qui lance sa carrière est celui d'une autre prostituée dans «L'Heure éblouissante» en 1953.

Jeanne Moreau sur le plateau de "Jules et Jim" réalisé par François Truffaut 1962 Merci #Jeanne 1928 - 2017. pic.twitter.com/JORCx1SGze — Laurence.LCA (@LCAParis) 31 juillet 2017

La comédienne a été l'une des muses de la Nouvelle vague française des années 1950-60. D'abord jugée peu photogénique, elle s'est assuré une place dans le cinéma étranger en mettant à profit sa maîtrise de l'anglais, la langue de sa mère.

https://t.co/2WbtZaZhfM

Je vais t'écouter toute la journée #Jeanne Moreau Et ce sera bien — cocoloco (@cocodecidela) 31 juillet 2017

César et Oscar

L'actrice qui a fasciné Orson Welles («Une histoire immortelle»), Bunuel («Journal d'une femme de chambre»), Antonioni («La Notte») ou Losey («Eva»), avait reçu en 1992 le César de la meilleure actrice pour «La vieille qui marchait dans la mer». En 1998, elle avait aussi obtenu un Oscar d'honneur à Hollywood.

Lauréate du prix d'interprétation féminine 1960 à Cannes (pour Moderato Cantabile), elle fut la seule comédienne à avoir présidé deux fois le jury de ce Festival (en 1975 et 1995). Elle y a également été plusieurs fois maîtresse de cérémonie.

#Jeanne Moreau, badass 68 chez Truffaut - La mariée était en noir pic.twitter.com/3pCiWZjFgp — Johanna Luyssen (@johannaluyssen) 31 juillet 2017

(afp/nxp)