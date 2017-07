L'acteur américain Sam Shepard est décédé

L'acteur américain Sam Shepard, connu pour sa présence à l'écran et plusieurs rôles marquants mais aussi pour ses qualités d'auteur, est décédé, a annoncé lundi Gary Grant, qui avait mis en scène plusieurs de ses pièces, confirmant une information du New York Times.

Contacté par l'AFP, l'agent de l'artiste s'est refusé à tout commentaire au sujet du décès de celui qui avait été nommé pour l'Oscar du meilleur second rôle en 1984 pour «L'étoffe des héros».

Agé de 73 ans, Samuel Shepard Rogers, de son nom complet, est décédé des suites d'une sclérose latérale amyotrophique, maladie neurodégénérative également appelée maladie de Charcot, a indiqué à l'AFP Gary Grant, professeur de théâtre à l'université de Bucknell.

Rest in Peace...... Sam Shepard...... Will Miss You... pic.twitter.com/igUb8ODgDx