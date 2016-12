L’actrice qui incarnait princesse Leia est passée du côté obscur

Pour beaucoup de spectateurs, et surtout pour les nombreux fans de la série Star Wars, elle restera la princesse Leia pour l’éternité. Vendredi 23 décembre, l’actrice Carrie Fisher était victime d’un grave malaise cardiaque dans l’avion qui la ramenait de Londres à Los Angeles. Depuis, tout semblait aller mieux, et sa propre mère, la comédienne de légende Debbie Reynolds, tenait à rassurer ses fans sur son état de santé en publiant quelques mots sur Twitter: «Carrie est dans un état stable», écrivait-elle. Malheureusement, mardi à 8 h 55, l’actrice, maintenue aux soins intensifs tout le week-end, devait finalement décéder des suites de sa crise cardiaque. Elle avait 60 ans. Les aficionados de Star Wars sont désormais en deuil et devront dire adieu à celle qui incarna dès 1977 l’un des personnages emblématiques de la saga. Un rôle qui allait même en partie écraser le reste d’une carrière il est vrai moins majeure.

Célèbre coiffure médiévale

Née le 21 octobre 1956 sur les collines de Beverly Hills, Carrie Fisher était la fille de l’actrice Debbie Reynolds et du chanteur Eddie Fisher, qu’Elizabeth Taylor devait ensuite d’ailleurs voler à sa copine de la MGM (Carrie fut d’ailleurs la belle-fille de la star). On peut supposer que l’envie de jouer se fit sentir dès l’enfance. C’est aux côtés de sa mère qu’elle débute au théâtre, en 1975, avant de tenir un petit rôle dans un film de Hal Ashby, Shampoo.

Les choses sérieuses commencent dès l’année suivante. Carrie Fisher se présente en effet à deux castings simultanés. Celui de Carrie de Brian De Palma, pour lequel elle est prise mais qu’elle finira par refuser (au profit de Sissy Spacek) parce que le tournage comportait des scènes de nudité. Et celui de Star Wars de George Lucas. Audition comme on le sait réussie. Dès lors, la comédienne devient indissociable de son costume et de cette coiffure médiévale qui comptera pour beaucoup dans sa popularité.

Le succès du film fait d’elle une star, aux côtés d’autres débutants comme Harrison Ford ou Mark Hamill. La princesse Leia, de son vrai nom Leia Skywalker, apparaît ainsi logiquement dans les deux épisodes suivants, L’Empire contre-attaque (1980) et Le retour du Jedi (1983). Et la gloire de Carrie Fisher est assurée. En profitera-t-elle? On ne saurait répondre par l’affirmative, tant on peine à se souvenir d’elle dans d’autres rôles, voire dans d’autres films qui lui auraient permis de faire oublier son personnage de Leia.

«Star Wars» à nouveau

Sidney Lumet lui confie un rôle dans A la recherche de Garbo (1984), mais le film est un échec. Woody Allen la caste dans Hannah et ses sœurs (1986), mais Mia Farrow et Dianne Wiest l’éclipsent. Carrie Fisher finit par se tourner vers l’écriture, tout en menant en parallèle une carrière d’actrice tout à fait régulière. On l’aperçoit dans Quand Harry rencontre Sally de Rob Reiner (1989), dans Hook de Spielberg (1991), dans Scream 3 de Wes Craven (2000), ou dans Charlie’s Angels de McG (2003), comme dans moult autres productions plus mineures.

Mais ce qui l’intéresse alors surtout, c’est son nouveau métier de scénariste. Pour la télévision, en écrivant l’un des épisodes des Aventures du jeune Indiana Jones, mais aussi pour le cinéma. Elle y a le bonheur de voir son besteller, Postcards from the Edge (Bons baisers d’Hollywood), adapté par Mike Nichols en 1990. Un livre et un film qui racontent les démêlés de Carrie Fisher avec sa mère Debbie Reynolds. Quelques années plus tard, un autre de ses livres, The Best Awful, devient une minisérie avec Meg Ryan.

Et puis Carrie Fisher retrouve Star Wars. Enfin. Trente ans après ses débuts dans la saga. En 2015, la princesse Leia a elle aussi trente ans de plus lorsqu’elle endosse à nouveau son costume dans Star Wars Episode VII: le réveil de la force. Et dans Rogue One: A Star Wars Story, sorti le 14 décembre, et donc toujours à l’affiche, elle apparaît en image de synthèse avec son visage de l’époque. L’actrice figure également au casting de l’épisode VIII, dont la sortie est prévue le 15 décembre 2017. Son tournage est en tout cas fini depuis juillet 2016. Mais quid du volet suivant, agendé pour mai 2019? Le décès de Carrie Fisher remet-il en cause le tournage? Devra-t-elle être remplacée? Des questions pour l’heure sans réponse. (24 heures)