La Tribune de Genève se transforme en plateau de cinéma

Les locaux de la Tribune de Genève servent ce samedi de décor au tournage d’une série télévisée. «Quartier des banques» - c’est son titre – doit être diffusé en fin d’année sur la RTS, sous la forme de six épisodes de 52 minutes. Réalisée par le Tessinois Fulvio Bernasconi, cette coproduction belgo-suisse est un thriller qui se déroule à Genève, dans le milieu de la haute finance.

L’histoire a pour protagoniste une jeune femme, interprétée par l’actrice belge Laura Sepul, dont le frère, patron de banque, se retrouve dans le coma. Soupçonnant un tentative de meurtre, elle va s’immiscer dans ce milieu, découvrant tour à tour les secrets de la banque et ceux de sa famille. Une investigation dans laquelle elle aura l’aide de son ex, un journaliste, joué par Karim Barras, un Genevois de naissance établi à Bruxelles.

Cette présence d’un homme de presse dans la narration nécessitait de montrer une rédaction. Le lieu de travail de la rubrique genevoise, un vaste open space, a servi de décor, passablement remanié par rapport à son état normal en raison des impératifs de prises de vue et la présence d’un lourd matériel technique. Des deux acteurs à l’équipe de réalisation, en passant par les figurants, maquilleurs, accessoiristes, machinistes ou responsables du catering, l’équipe qui s’active dans les bureaux du journal ce samedi représente près de cinquante personnes.

Ce samedi marquait la seizième journée de tournage sur un total de 55. L’équipe filme les scènes qui auront pour cadre la rédaction de la Tribune de Genève et qui se répartiront dans cinq des six épisodes. Quelque sept minutes au total qui nécessiteront une longue journée d’installation (déjà initiée vendredi soir), de répétitions et de prises. (24 heures)