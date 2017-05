La polémique Netflix s’invite à Cannes

Scandales, polémiques et coups de gueule ont marqué l'histoire

C’est alors la mode des starlettes sur la Croisette. L’une d’entre elles, Simone Silva, se fait photographier seins nus aux côtés d’un Robert Mitchum qui lui recouvre la poitrine de ses mains. Les paparazzis s’en donnent à cœur joie. Les dirigeants de Cannes sont horrifiés et chassent la jeune femme du festival. Elle décédera trois ans plus tard dans une chambre à Londres, déjà oubliée.



1973: Crachats en direct



Projeté en compétition, La grande bouffe crée le scandale. La vision de ces quatre hommes se suicidant par la débauche, essentiellement de nourriture, provoque des réactions extrêmement violentes. Marco Ferreri, le réalisateur, se fait cracher à la figure en sortant de la salle, tout comme ses acteurs, Marcello Mastroianni en tête.



1983: Adjani boycottée



Refusant de se rendre au photo-call et à la conférence de presse du film L’été meurtrier, Isabelle Adjani provoque la colère des photographes. Le soir même, pour se venger, ils déposent tous leurs appareils à leurs pieds lors de la montée des marches et refusent de la prendre en photo.



1987: Le poing vengeur de Pialat







Maurice Pialat primé sous les sifflets. Son adaptation de Bernanos soulève l’enthousiasme du jury. Mais pas celui du public présent. C’est sous les huées que le réalisateur reçoit la Palme d’or pour Sous le soleil de Satan. «Si vous ne m’aimez pas, sachez que je ne vous aime pas non plus», déclare-t-il en levant le poing.



2002: Ballet d’ambulances



Le scandale provient cette fois d’un plan-séquence de près de vingt minutes dans le film de Gaspar Noé, Irréversible. Monica Bellucci s’y fait violer et massacrer dans un couloir de métro glauque et sans issue. La salle se vide, des spectateurs font un malaise, des ambulances débarquent et le cinéaste se fait traiter de tous les noms.



2003: Sexe à l’écran



Une fellation non simulée, dans le film de Vincent Gallo, The Brown Bunny, en compétition, déclenche un scandale sans précédent. Chloé Sevigny, qui fait la fellation à l’acteur-cinéaste, est sommée de s’expliquer. On ne parlera presque plus du film par la suite.



2011: Von Trier banni







Lors de la conférence de presse du film Melancholia, le Danois Lars von Trier, interrogé sur ses origines allemandes, évoque Hitler. «Je comprends Hitler. Je pense qu’il a fait de mauvaises choses, absolument, mais je peux l’imaginer assis dans son bunker à la fin.» Ses propos déclenchent une polémique qui amènera le festival à déclarer le cinéaste danois persona non grata à vie.