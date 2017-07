Le mystère David Lynch demeure entier

Il ne tourne plus pour le cinéma mais on ne parle que de lui. 2017 serait-elle une nouvelle année Lynch? Depuis le Festival de Cannes, et la présentation en première mondiale de quelques épisodes de la troisième saison de Twin Peaks, qui renaît de ses cendres près de trente ans après la précédente, le réalisateur semble omniprésent. La preuve encore cette semaine avec la sortie en salles d’un documentaire qui lui est dédié, David Lynch: The Art Life, de Jon Nguyen, Rick Barnes et Olivia Neergaard-Holm.

Cinéaste et peintre

But de l’entreprise: tenter de percer l’énigme David Lynch, rien que ça. Mission impossible qu’une évocation des premières années de l’artiste, avant qu’il ne commence à réaliser ses films, semble pourtant combler en mettant en lumière des pans encore inexplorés des débuts de Lynch. La création est non seulement centrale chez lui, mais surtout présente dès l’enfance, dès l’éveil de la conscience. On ne le sait pas toujours mais Lynch, plus que comme un cinéaste, s’est toujours et d’abord considéré comme un peintre. Sa base, c’est son atelier, excroissance d’un cerveau torturé, lieu où il jouit d’un contrôle total sur la matière. Couches de peinture, toiles où s’enchevêtrent des visions bercées par un rock planant, souvent ses propres musiques, qu’il ne cesse d’écouter. Pourtant, Lynch ne lâche rien. Et se livre sans se livrer. On le voit avec sa petite-fille, à laquelle il fait écouter de la musique, puis face à des toiles, partagé entre son adoration pour Francis Bacon et l’évocation de souvenirs moins enfouis qu’on ne le pense. Mais le mystère de sa création reste entier. Ne serait-ce que parce qu’il parle peu de ses films. Presque rien, sinon quelques anecdotes lorsque le documentaire arrive, dans une linéarité toute chronologique, sur la fabrication d’Eraserhead, en 1977, matrice d’une œuvre en devenir et long-métrage le plus personnel du maître, à en croire Lynch lui-même.

Nulle évocation filmographique ici, mais seulement un retour sur des années d’enfance et d’apprentissage qu’on sent déterminantes mais paradoxalement en contradiction avec la carrière qu’il fera ensuite. On voit mal l’artiste passer de la solitude totale d’un atelier à des plateaux grouillants de collaborateurs sur lesquels la notion de contrôle devient hasardeuse. Ce sera pourtant le cas. De ses adieux au cinéma, il ne sera pas davantage question, peut-être tout simplement parce qu’ils n’existent pas.

Installations et expositions

Dans les faits, Inland Empire est le dernier film de David Lynch. Echec commercial en 2006, œuvre impossible et incomprise, voire rejetée, il ne sera suivi d’aucun projet pour le grand écran. Mais par des envies d’installations, d’expositions de son travail graphique. Le présent de Lynch correspond à son passé, celui qu’on découvre dans The Art Life, justement, mis en scène par un admirateur du cinéaste, ce Jon Nguyen qui l’avait déjà préalablement filmé.

En 2005, pendant le tournage d’Inland Empire, Nguyen réalise le documentaire Behind the Scenes. Puis signe déjà, en 2007, un documentaire sur le cinéaste, sobrement intitulé Lynch. Alors, The Art Life boucle-t-il une trilogie désirée telle quelle? Sans doute pas, même si l’affaire a pour effet de nous familiariser davantage avec ces obsessions lynchiennes que la vision de ses films n’épuise jamais. Même chose avec Twin Peaks, dont il n’est évidemment pas question dans ce métrage. Le statut unique de la série, véritable singleton de l’histoire de la télé, qui continue désormais 30 ans après, multipliant les énigmes au lieu d’apporter des clés de lecture ou des solutions, semble destiné lui aussi à brouiller les pistes d’un vaste jeu dont Lynch lui-même feint d’ignorer les règles. Car ce Twin Peaks «revival» ne s’apparente ni à un remake ni à un reboot (comme celui de Dynasty à venir). Egarant néophytes comme spécialistes, Lynch n’a pas vraiment monopolisé les audiences avec cette renaissance, ne rassemblant au mieux que 250 000 téléspectateurs lors de sa première diffusion américaine. Ce qui n’est pas une raison pour bouder le portrait, superbe.

Documentaire (USA, 88’, 12/12). Cote: VVV

(24 heures)