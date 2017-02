Le succès a permis à Daniel Auteuil de se détendre

L’envers du décor a été écrit pour Daniel Auteuil. C’est donc du sur-mesure pour l’acteur de 67 ans que le public a adopté en comique dès 1980 dans un film potache de Claude Zidi, Les sous-doués passent le bac. C’est cette veine humoristique de Daniel Auteuil que Florian Zeller, auteur à succès, a creusée dans cette comédie enlevée et rythmée. Du boulevard d’auteur, mais du boulevard tout de même. C’est truculent et coloré par les contre-vérités des personnages. En effet, dans L’envers du décor, chacun exprime en aparté ses pensées qu’il essaie de dissimuler. Tout un jeu sur le double langage. Dans sa loge du Théâtre de Paris, Daniel Auteuil nous reçoit avec simplicité. L’envers du décor fait le plein depuis un an dans le plus grand théâtre privé de Paris.

Quel a été votre premier contact avec le texte de Florian Zeller?

Le texte qu’il m’a proposé n’avait rien à voir avec tout ce que je lui avais demandé. Je voulais une dramatique qui se passerait en plein air. Et il m’a apporté une comédie qui se passe à l’intérieur. Quand j’ai lu, j’ai été à la fois saisi par le génie de l’écriture et par l’audace de la construction. Au fond, les personnages s’évadent tout le temps. Donc il a répondu à mes attentes mais à sa manière.

Lors de l’écriture, savait-il que vous alliez mettre en scène?

Oui. C’est plus agréable pour moi de me mettre en scène. Pour le coup, il faut reconnaître que ce rôle est l’un des plus grands que j’aie eu à jouer dans le privé. Dans le côté dimension du rôle, c’est aussi important que Scapin. Ce sont des numéros permanents.

C’est une performance physique aussi. Vous vous êtes préparé?

Non. Je ne fais attention à rien, juste à être bien au moment de monter sur scène. Il faut être en bon état physique pour bien jouer tous les soirs.

Avec les années, le rapport à la scène change?

C’est toujours la même fête. C’est-à-dire toujours ce drôle de moment où on arrive fatigué, on a mal partout, et, lorsqu’on monte sur scène, il y a deux heures d’état particulier… Cela n’a plus rien à voir avec la réalité: le corps est en apesanteur. Je n’ai mal nulle part, vous voyez! C’est très agréable, ces gens qui rient, qui sont venus pour vous voir. Franchement, c’est un rendez-vous qui n’a pas le droit d’être raté. Donc je suis dans une rigueur, une exigence, un rapport au public qui m’importe. Je ne dirais pas une cérémonie, mais un rendez-vous important, oui!

Mais le public vient voir la star ou une pièce?

Le rôle s’appelle Daniel. C’est largué… Effectivement, je joue un homme, un peu lâche, qui est un grand rêveur devant l’Eternel. Florian Zeller est un grand auteur, car il dit quelque chose d’universel. C’est-à-dire qu’il parle de Daniel, de moi, et que les gens dans la salle rient également parce qu’ils se reconnaissent.

Est-ce que vous aimeriez l’adapter au cinéma avec des voix off?

Oui, j’en ai envie, c’est quelque chose qui est possible. Au-delà des voix off, il peut y avoir des projections… Mais, vous savez, le cinéma est une industrie. Donc rien n’est fait (rires)!

Vous avez eu la carrière dont vous rêviez?

C’est au-delà. Je n’imaginais pas ça, moi! Toute ma vie, j’ai rêvé à des choses que je ne pouvais m’offrir et qui sont arrivés. Mais je travaille pour être toujours là. Je ne me suis jamais dit que j’étais arrivé quelque part. Quand je suis en difficulté technique sur une scène, la seule chose que je me dis est que je vais finir par y arriver. Donc je ne panique pas! C’est mon seul acquis avec les années.

Comment fait-on pour garder la tête sur les épaules quand on a été nommé 12 fois et qu’on a été césarisé deux fois?

Le lendemain d’une récompense, il faut retourner sur une scène de théâtre pour jouer ou sur un plateau de cinéma et il faut être encore bon. Mais c’est bien d’avoir eu tout ça et d’en être débarrassé.

La reconnaissance, selon vous, est une liberté et non un poids?

Oui, ça permet de s’ouvrir. Une fois que tu as eu le Prix d’interprétation à Cannes, tu peux y aller tranquillement. C’est fait (rires)! Le succès, c’est bien parce que ça détend. Ce qui n’est pas bien, c’est d’en vouloir toujours plus. Bien qu’on ait toujours envie de plus comme les gens qui font de la politique: car c’est grisant, c’est passionnant. L’avantage de nos métiers est qu’il faut toujours des jeunes gens mais aussi des vieux. Il y a de la place pour tous.

Dans votre carrière, vous avez à peu près tout joué…

Je n’ai pas joué les vieux.

Un peu de patience!

Merci (rires)!

Vous auriez pu faire une carrière de comédien sans succès?

Je n’aurais pas aimé, maintenant que j’ai connu le succès… C’est difficile à expliquer. Je ne suis pas monté à Paris pour avoir du succès, je voulais faire du théâtre. Il se trouve que j’ai eu du succès et que je suis bien content. J’ai tout fait pour le garder et que je continue à tout faire.

Vous regardez parfois dans le rétroviseur?

Parfois je regarde pour me dire: ça, c’est fait. Mais je ne peux rien en tirer de particulier parce que c’est fini. Ça ne compte plus. Non, vraiment seul compte le présent et l’avenir.

«L’envers du décor » Une comédie de Florian Zeller, mise en scène par Daniel Auteuil, avec Daniel Auteuil et Isabelle Gelinas. Genève, BFM Ma 21 février. Rés: 022 322 12 20. Morges, Beausobre Ma 28 et me 29 mars. Rés: 021 804 15 65

(24 heures)