Les teintes d'un anniversaire

Des retouches et une polémique. A peine dévoilée, l’affiche du 70e Festival de Cannes, qui aura lieu du 17 au 28 mai, soit une semaine plus tard que d’ordinaire, élection présidentielle oblige, n’a pas manqué de susciter quelques vagues. L’objet du litige? La photo de Claudia Cardinale, qui a été retouchée: sa taille a été affinée, ses bras amincis, ses jambes étirées, etc. Tout cela très légèrement. Cela se joue à quelques millimètres. Mais cela a été suffisant pour que les ligues féministes brandissent leur index et donnent la leçon pendant que Claudia Cardinale elle-même, qui se dit féministe convaincue, remettait l’église au milieu du village: «Cette image a été retouchée pour accentuer un effet de légèreté et me transpose dans un personnage rêvé; c’est une sublimation. Il y a en ce moment des choses bien plus importantes à discuter dans notre monde. Ce n’est que du cinéma, ne l’oublions pas», a-t-elle écrit à l’AFP. Tout cela nous a logiquement éloignés du sujet. Et de l’objet du litige, à savoir cette affiche aux nuances rouges éclatantes, rappelant aussi bien les teintes d’une corrida que la couleur du tapis qui mène au saint des saints cannois et ouvre la mythique montée des marches.

Septante ans et du mouvement. Voilà ce que suggère la pose de l’actrice, photographiée sur un toit de Rome en 1959, sous l’objectif d’un photographe dont elle avoue avoir oublié le nom. La danse qu’elle y présente pourrait être une scène de film, mais ce n’est pas le cas. Elle est du reste à l’aube de sa carrière et n’a encore tourné aucun des titres qui la feront entrer dans la légende. Le cliché en soi n’est que la base inspiratrice de l’affiche. Le graphiste de celle-ci a ainsi gommé le toit, le ciel et tout l’arrière-fond du cliché d’origine. Claudia Cardinale donne dès lors l’impression de flotter dans une sorte d’éther abstrait, peut-être au-dessus d’un volcan dont elle tente d’apprivoiser les flammes. Seule l’ombre portée qu’on aperçoit sous ses pieds confirme qu’il y a bien un sol au-dessous d’elle, peut-être celui qui conduit aux marches et sur lequel les stars du monde entier prennent la pose pour ces photographes alignés derrière un cordon. Contrairement aux années précédentes, ce cliché n’évoque pas un film en particulier.

(24 heures)