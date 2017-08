Locarno, les grands défis du 70e anniversaire

Edition anniversaire, invités prestigieux, événements à chaque coin de rue. Bien sûr, 70 ans, ça se fête plus ou moins dignement, en espérant que les films soient à la hauteur, que la météo ne perturbe pas trop le rituel de la Piazza Grande et que les stars attendues paient aussi un peu de leur personne. Du 2 au 12 août, le Festival de Locarno sera ce lieu de tous les possibles et de toutes les convergences de la scène culturelle suisse ou internationale. Le programme est chargé, on ne sait déjà plus où donner de la tête – alors que la manifestation n’a pas débuté – et déjà se profilent quelques interrogations autour d’une édition où rien ne pourrait se passer comme prévu. Les voici.

1. Les nouveaux lieux seront-ils adoptés?

Leur chantier a débuté depuis longtemps, mais cette fois, c’est officiel. Le PalaCinema Locarno ouvre ses portes aujourd’hui, à quelques pas de la Piazza Grande. Il se compose de trois nouvelles salles (une de 500 places et deux de 150) et devrait être le nouveau QG. Le festivalier s’y retrouvera-t-il? D’autres lieux en pâtiront-ils? En parallèle, l’ex-Rex, là où se déroulent depuis toujours les rétrospectives, a été entièrement rénové et rebaptisé GranRex Auditorium Leopard Club. La nouvelle salle devrait être splendide et surtout équipée pour tout type de projection, du 35 mm au 4K. On visite et on en recause très vite.

2. Les stars étoufferont-elles le festival?

La tradition le veut, plusieurs grands noms du cinéma, cette année de Nastassja Kinski à Jean-Marie Straub, viennent à Locarno recevoir un prix. Sur la Piazza, le cérémonial a lieu chaque soir. Il y a quelques années, un procès d’intention avait été fait au festival et à sa tendance glamour critiquée. Mais Locarno a toujours su maintenir l’équilibre et éviter l’étouffement. On gage qu’il en ira de même en cette année anniversaire.

3. Les films sélectionnés marqueront-ils l’histoire?

On ne peut jamais le savoir et une sélection dépend invariablement du niveau de la production mondiale de la saison. Le cocktail est à l’arrivée délicat, à défaut d’être explosif. Grands auteurs ou cinéastes confirmés, réalisateurs de la relève ou découvertes essentielles, le tout en tâchant de ne pas se faire piquer des films par d’autres festivals (telle la Mostra de Venise, toujours aux aguets). Reste à espérer que la déception ne soit pas au rendez-vous et que le menu contente le festivalier. D’ailleurs, reviendrait-il en foule chaque année si le contenu était si indigeste? Peu probable.

4. Le Léopard d’or 2017 sortira-t-il enfin en salle?

Il faut remonter à 2012 et La fille de nulle part de Jean-Claude Brisseau pour trouver un Léopard d’or sorti en salle en Suisse. Et encore, ce film-là avait eu droit à une sortie très confidentielle. Depuis, ni Histoire de ma mort d’Albert Serra, ni From What Is Before de Lav Diaz (qui dure plus de cinq heures), ni Un jour avec, un jour sans de Hong Sang-soo, ni Godless de Ralitza Petrova, Léopards d’or de 2013 à 2016, n’ont séduit de distributeur suisse. Il serait temps que ça change.

5. Y aura-t-il une polémique autour de l’OFC?

Régulièrement, le festival est le siège de polémiques qui souvent n’intéressent que certains journalistes pendant que le festivalier lambda s’en contrefiche. Cette année, la bonne santé qu’annonce l’OFC (Office fédéral de la culture) autour du cinéma suisse et des chiffres qui vont avec a déjà fait grincer les dents de quelques éditorialistes du côté de Zurich, qui argumentent que les chiffres brandis ne sont pas justes et que tout ne va pas si bien dans le monde du cinéma suisse. Il y a fort à parier qu’on en recausera à Locarno. Pendant deux heures.

