«Loving» en noir et blanc

Critique de «Loving»

Par Pascal Gavillet





Drame (USA, 123’, 10/14)





**

L’art d’aller à l’essentiel

Le passé n’est hélas jamais très loin. Et certains films permettent d’en prendre conscience. Ainsi de, le dernier opus de Jeff Nichols, dévoilé au Festival de Cannes en 2016. Dans l’Amérique ségrégationniste de 1958, certains Etats refusent encore l’amour de deux êtres. Parce qu’il est Blanc et parce qu’elle est Noire. Richard et Mildred Loving (incarnés par Joel Edgerton et Ruth Negga) forment un couple simple et sans histoire qui va se heurter à la rigidité de lois injustes et stupides dans un pays où la démesure semble pourtantla norme.Tel est, en très gros, le sujet de, sans doute le film le plus classique à ce jour des cinq qu’ait tournés Jeff Nichols. Il y concilie un certain dépouillement narratif à un art d’aller à l’essentiel et de ne pas s’embourber dans la digression. Encore moins dans la démonstration. Le film conserve une simplicité délicate, évite toute grandiloquence et fait mouche. On en ressort touché, presque ému,et malheureusement convaincu que le pire peut toujours se produire dans un monde gouverné par l’absurdité.