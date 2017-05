Michael Moore prépare un docu sur Trump

Le réalisateur américain Michael Moore prépare un documentaire sur Donald Trump intitulé «Fahrenheit 11/9», clin d'oeil à l'un de ses précédents films «Fahrenheit 9/11» et au jour de la proclamation des résultats de la dernière élection présidentielle.

«Oui, je fais un film pour nous sortir de ce bordel», a tweeté le metteur en scène à la casquette, dans un message assorti d'un lien vers un article du site du magazine Variety.

Yes. I'm making a movie to get us out of this mess. https://t.co/2lEtyPraKr