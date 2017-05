Nastassja Kinski hôte d'honneur à Locarno

Nastassja Kinski présentera à Locarno le film «Cat People» (1982) de Paul Schrader, un remake du film d'horreur de Jacques Tourneur de 1942. Le réalisateur français est au centre de la rétrospective de cette année.

Agée de 56 ans, l'actrice allemande a joué dans de nombreux films qui ont écrit l'histoire du cinéma, rappelle le Festival. Elle a été la muse de réalisateurs comme Wim Wenders dans «Faux mouvement» (1975) et «Paris, Texas» (1982) ou Roman Polanski dans «Tess», (1979). Les acteurs Marcello Mastroianni, Gérard Depardieu, Havey Keitel, Robert Mitchum et Al Pacino ont été ses partenaires à l'écran.

La Rétrospective de l'édition de cette année est consacrée au réalisateur français Jacques Tourneur (1904-1977). Il a toujours su mêler dans son travail l'imaginaire puissant des récits de genre et une poésie visuelle unique, héritée sans doute de sa double identité, européenne et américaine, écrit le Festival. Ses films seront montrés dans le cinéma historique Rex, entièrement rénové et qui porte maintenant le nom de GranRex. (ats/nxp)