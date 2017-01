Quand la guerre froide se propage jusqu’au Chili

Pablo Larraín aime triturer l’histoire récente du Chili. Celle qui gratte, fouillant tant les dérives de la religion (El Club) que celles de la dictature et de sa transition démocratique (Santiago 73, post mortem, No). Le réalisateur a pourtant «mis des années à accepter» l’idée émise par son frère de producteur: raconter Pablo Neruda. Parce que l’immense poète et politicien engagé est dans l’ADN de la république andine. «Les mots qu’il a écrits sont devenus le langage identitaire de notre société, encore aujourd’hui», raconte-t-il au téléphone, mains libres, entre deux coups de volant.

Cela tombe bien, parce que Neruda est «un road movie. Mais aussi un western, une comédie noire et un biopic qui n’en est pas un.» On ne cherchera donc pas forcément toutes les vérités dans la traque du sénateur déchu pour «traîtrise» par un flic aussi fascisant que fasciné. Le fidèle Gael García Bernal est cet inspecteur Clouseau aussi maladroit qu’inquiétant, qui refuse de n’être qu’«un personnage secondaire». Luis Gnecco, lui, est l’artiste communiste en fuite, futur Prix Nobel de littérature (1971), qui s’amuse tout en gourmandise ironique de sa propre tragédie.

Le film est sur ce fil: un poème visuel qui danse avec la réalité pour s’éloigner du phantasme de la reconstitution fidèle. Comme ces dialogues découpés en plans dans une enfilade de décors différents. Ou même ces scènes volontairement à contre-jour. De cette poursuite sortira pour de vrai el Canto General. Plus de 15 000 vers dans une œuvre gargantuesque et protéiforme, témoin d’un temps où les géants des lettres n’hésitaient pas à s’engager dans la chose publique.

Antibiopic (Chili/Argentine/France/Espagne, 108’)

