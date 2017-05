Un site détaille les tenues des actrices primées à Cannes

Le tapis rouge est sans doute l’unique podium où se côtoient autant de créateurs (et de créatures), surtout lorsqu’il mène à une manifestation cinématographique… Le site français www.shopalike.fr s’est amusé à passer sous la loupe 40 ans de tenues que portaient les actrices qui ont remporté la Palme d’or du Prix d’interprétation féminine au Festival de Cannes.

Couleur, longueur de la jupe ou des manches, rien n’est laissé au hasard et le tout est résumé dans une infographie détaillée. On y apprend notamment que dès 1977 et lors des trois premières décennies, c’est le noir qui domine, avant de laisser sa place au blanc depuis 2007. Les couleurs font leur apparition à la fin des années 90, avec du doré, du bleu ou encore du rose. C’est aussi à cette époque que les tenues plus courtes ont concurrencé la robe longue, sans jamais réussir à la détrôner.

Plus parlant sans doute, le fait qu’entre 1977 et 2006, trois actrices sont allées chercher leur prix en smoking, témoignant de l’aspect avant-gardiste du festival cannois. (24 heures)