L’incroyable chimie du champagne

Dégustation

Vous avez remarqué? Le sens critique se dissout dans l’effervescence vineuse. Il suffit en effet de déboucher une bouteille de champagne bien frappée, n’importe laquelle, pour mettre tout le monde d’accord autour de la table. Ce type de vin-là flatte illico les gosiers, même quand il est de la plus médiocre extraction. Le champ’, ça rassemble. Ça fédère. C’est de l’unanimité gazeuse en bouteille. Pourquoi? Parce que la bulle brouille les cartes sensorielles. Oui, parfaitement. La bulle est une traîtresse qui berne nos palais. On s’explique…

«Il y a effectivement deux types de vins qui posent problème aux jurys de dégustateurs professionnels: les liquoreux et les effervescents», constate Jacques Perrin, boss de Cave SA à Gland et œnophile au savoir notoire. «Qu’un chardonnay de l’Ardèche se retrouve mieux noté qu’un montrachet lors d’une dégustation à l’aveugle, c’est extrêmement rare. Qu’un mousseux médiocre arrive devant des grands crus de champagne, c’est beaucoup plus fréquent.» Le vin qui pétille embobine donc les dégustateurs. Et pourquoi? «D’une part, on est moins rompu à sa dégustation qu’à celle des vins tranquilles. Les critères sont moins établis, les références probablement moins nombreuses. D’autre part, la bulle sature vite le dégustateur. Le champagne amène une véritable euphorie qui nuit à la concentration. D’où les erreurs d’appréciation.»

Jusque-là, tout est clair. Mais le dossier moussu se corse avec un inattendu tournant anatomique. «Les bulles agissent comme des micropiqûres sur le nerf trijumeau, qui est le centre de la douleur. Ce faisant, elles modifient passablement les paramètres de la perception. Elles influent sur le goût, l’inhibent, le perturbent.»

Restons dans les bulles. Il en est des fines et d’autres rustiques, affirme la littérature bacchique. C’est quoi, cette histoire? «Là, on entre dans un domaine très subtil. Le champagne ne se résume pas aux bulles, loin de là. Elles l’éclairent, le soulignent, de manière plus ou moins élégante, exactement comme le froufrou d’une belle, qui peut être vulgaire ou aérien dans la haute couture», métaphorise Jacques Perrin. «Cela dit, au-delà de la percussion du gaz, le vin de base doit avoir une vraie personnalité. Les grands champagnes ont ce côté crayeux et sapide, une certaine aristocratie minérale qui, à mon sens, marque leur différence avec la grande majorité des crémants et autres effervescents produits ailleurs.»

Jérôme Estèbe