A Paléo, deux crânes nus pour deux rock à vif

L’herbe jaunissante et le soleil cruel conférait mercredi à l’Asse des allures de bush australien. Assis en tailleur, un homme pas assez âgé pour avoir entendu Beds are Burning tourner en boucle dans les Repérages de Couleur 3 au printemps 1987 tapote le nom de la chanson sur son smartphone. Les trois premières notes du tube new wave le rassurent: il connaît. Le public de Midnight Oil peut bien avoir la franche quarantaine, les chansons du groupe australien ont suffisamment marqué leur époque pour trouver leur place sur la grande scène du Paléo. Et puis, les 193 centimètres du chanteur Peter Garrett lui permettraient d’entonner du Christophe Willem sans que les spectateurs ne cessent de le dévorer des yeux.

On avait oublié le charisme de l’ancien ministre australien de l’Environnement, puis de l’Education, fonctions fort sérieuses qui le retinrent loin des planches durant 15 ans. De retour aux affaires, il ne cache pas son plaisir de donner une leçon de rock eighties, carré, sec, boisé et nerveux, ce genre de rock que U2 jouait avant que Bono ne se noie dans la mégalomanie pop et les lunettes de coiffeuses pour caniches. L’échalas chauve déboîte ses pantomimes désarticulées tandis que ses quatre acolytes visitent le répertoire du groupe formé en 1976, qui connut une célébrité mondiale via son album militant et écolo de 1987, Diesel and Dust. Alors que flotte un drapeau aussie sur la foule bien présente, Midnight Oil prend ses marques et rappelle combien de grandes scènes il a mangé tout crû.

Dans un décor nu, délicieusement daté, qui ne réclame aucun effet de lumières ou d’écrans clignotants, le quintette (épaulé par un clavier) alterne uppercuts électriques, odes semi-acoustiques et harmonies impeccables, rendant hommage à ce son particulier des eighties qui trouva son chemin entre rock, folk, punk et new wave synthétique. Le timbre au vitriol de Garrett ne l’empêche pas de chanter admirablement. Le plaisir d’être là est évident, rendant plus agréable encore ce concert d’après-midi loin des prestations calibrées. L’écho des trois notes de Beds are Burning boucle le trek réussi des Australiens.

Deux heures plus tard, Pixies leur succédait dans un même bras d’honneur aux canons actuels. Mais là où Midnight Oil choisissait un frais enthousiasme, Frank Black et ses musiciens attaquent l’Asse dans une désinvolture boudeuse, alignant leurs pépites radioactives sans regard les uns pour les autres, et sans un mot pour le public. Punk. Alors que la nuit tombait sur Paléo, les «Lutins» n’en avaient pas fini de cracher en direction de la Lune. (24 heures)