Alejandro Jodorowsky «aurait pu devenir un assassin ou pire, un illettré». Il a fini poète

«Assieds-toi, je vais te raconter une histoire.» On venait de se lever, l’interview achevée après une bonne demi-heure de discussion. Mais Alejandro Jodorowsky ne fait rien comme les autres, en aucune circonstance. Il a derrière lui une vie passée au carrefour de cent arts – cinéaste, romancier, scénariste, mime, metteur en scène, liseur de tarot… Alors ce n’est pas le protocole minuté de Locarno, où il est venu présenter son nouveau film et recevoir les honneurs du festival, qui égratignera sa liberté irréductible. Depuis ce jour ancien où il s’est décidé poète, il a vécu sans entraves. Poesía sin fin le raconte; «Jodo», 87 ans, le respire. Cinéma et réalité ne font qu’un chez ce «mystique athée», pour qui la vie n’a de sens que pour «apprendre à mourir heureux».

«La postérité, je m’en fous! Avec le temps, tout va disparaître, mes films comme le système solaire. Tout est momentané, tout est prêté»

Mais l’heure n’est pas au trépas, ni même à la postérité, bien qu’une jeune génération, la veille, ait assisté dans le cadre du festival à la projection de La montagne sacrée, sa cultissime fable hermétique de 1973. «La postérité, je m’en fous! Avec le temps, tout va disparaître, mes films comme le système solaire. Tout est momentané, tout est prêté. Là, je suis vivant et heureux d’être reconnu comme cinéaste par Locarno.»

Figure du sage

De noir vêtu, cheveux, barbe et canines d’un blanc immaculé, parlant un français poivré de consonances hispaniques, le Chilien ne saurait mieux incarner le sage. On se garde bien de le lui faire remarquer, à lui qui n’a cessé de chercher ses maîtres, ce que décrit Poesía sin fin, merveilleux exercice autobiographique où Adan, son fils, incarne le jeune Jodorowsky fuyant le joug paternel et le conformisme social du Chili de 1950. A Paris, il rencontra le mime Marceau, Jean Cocteau, Dalí, et fonda le mouvement actionniste Panique! avec Topor et Arrabal. «Les génies que j’ai rencontrés, je les ai cherchés. Je venais d’un quartier ouvrier, j’aurais pu devenir un assassin ou, pire, un illettré. Mais je n’ai jamais voulu me perdre dans le médiocre – l’alcool, la drogue, les prostituées… J’ai cherché des maîtres, de qui je pouvais apprendre. Quand j’ai su que je ne pourrais jamais dépasser le génie du mime Marceau, j’ai inventé mon propre chemin.»

Le cinéaste se raconte volontiers, sans fausse modestie pour son parcours loin des concessions et assujetti à une philosophie entre zénitude astrale et méthode Coué. Au soir d’une vie, il est sans doute plus facile d’en considérer les aléas comme autant de «chemins bifurquants». Le Jodorowsky cinéaste s’est ainsi battu sans cesse pour imposer une œuvre complexe, ambitieuse, aux antipodes des critères de Hollywood. Pourtant, le culte autour de son film El topo, dans le Londres hippie de 1970, lui autorise un financement de millionnaire pour La montagne sacrée, produite par Allen Klein, manager des Rolling Stones, sur les conseils de John Lennon. «Le film achevé, il n’a jamais été montré ailleurs qu’en France, et un peu en Italie, soupire-t-il. Klein m’a bloqué aux Etats-Unis pendant trente ans parce que j’ai refusé de réaliser son porno autour d’Histoire d’O.»

Dix ans plus tard, une autre mésaventure le privera de Dune, dont il devait signer la première adaptation cinématographique. «Il n’y a pas d’échec, tu ne fais que changer de chemin. Après la déroute de Dune, je suis devenu une star de la bande dessinée. J’ai travaillé avec Moebius, Manara, Gimenez. Ma vie a été remplie grâce à cet échec. Et, là, je reviens libre au cinéma. Et je parviens au sublime! C’est-à-dire à autre chose qu’une critique sociale ou politique, ces merdes. Moi, je touche à la beauté intérieure.»

Cinéaste au sommet

Effectivement, Poesía sin fin présente un cinéaste au sommet, qui n’abandonne en rien ses exigences esthétiques composées de puissants tableaux métaphoriques, sans effets numériques pour remplacer la puissance organique des foules. «Le tournage, très éprouvant, m’a rendu malade. Mais c’était une question de vie ou de mort, il fallait que je tourne. Je n’ai jamais gagné un sou avec le cinéma, mais j’y ai toujours trouvé du plaisir, sauf quand je me suis prostitué pour Holly­wood (ndlr: «Le voleur d’arc-en-ciel», en 1992).»

Suite de La danza de la realidad (2013), tournée dans son village natal de Tocopilla, cette «Poésie sans fin» se déguste comme une fable étrange, burlesque, tendre et amorale, illuminée par la grâce protéiforme d’Adan Jodorowsky. Dans le miroir de sa descendance, le père dit adieu à sa propre jeunesse, sur le flot paisible d’une barque qui s’en va. Simple comme la vie. (24 heures)