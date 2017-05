Aperti attise la créativité

On ne tombe pas par hasard sur l’atelier de Barbara Bonvin. Passé le seuil d’un immeuble austère de l'avenue de Cour, à Lausanne, on descend les escaliers en direction de la cave et là, surprise. On pénètre dans une grande pièce lumineuse donnant sur un petit jardin isolé du bruit de la route. «C’est mon noyau», résume l’artiste. La peintre Barbara Bonvin ouvrira ce week-end ses portes aux curieux, comme plus de 90 autres artistes de la région lausannoise, dans le cadre d’Aperti. La manifestation, qui a déjà entamé mercredi soir sa 11e édition avec une table ronde sur le thème «la subjectivité de la perception» au Palais de Rumine, propose de prendre le pouls de la création artistique contemporaine dans des espaces habituellement fermés au public. «Aperti crée un magnifique tissage dans la ville, avec comme fil conducteur la créativité», observe Barbara Bonvin, qui a repris la présidence de la manifestation il y a trois ans. La créativité est justement au cœur de sa démarche pédagogique. «J’invite chacun de mes élèves à la rechercher au plus profond d’eux-mêmes. Elle est à mes yeux plus importante que la technique», explique celle qui donne régulièrement des cours dans son atelier. La Valaisanne d’origine a touché au théâtre, au chant et à la peinture depuis sa jeunesse. Elle étudie pourtant le droit avant de devenir infirmière urgentiste, gardant la peinture comme refuge à ses heures perdues. Jusqu’à ses 28 ans: «J’ai traversé une période complexe avec des soucis de santé et l’envie d’aller enfin au bout de ma démarche artistique», confie-t-elle. Pour ses 30 ans, elle prépare sa première exposition avec 30 toiles, qui trouvent toutes preneur.

La technique des pigments



Barbara Bonvin se forme toute seule à la technique ancestrale des pigments, dont elle partage aujourd’hui son savoir dans ses cours. Cela fait maintenant sept ans que l’artiste, également membre des Vocalistes Romands, vit de son art. «L’univers des pigments touche autant à la philosophie qu’à la sociologie. Devoir créer soi-même la couleur fait déjà partie du processus créatif. J’aime ce temps de préparation, il a un côté méditatif.» Dans ses toiles, elle explore le fonctionnement du monde à travers les matières, le cycle de la vie dans des toiles abstraites qu’elle n’hésite pas à transformer, voire à brûler, pour leur redonner un autre souffle.

Celle qui participe à Aperti depuis cinq ans en a repris la présidence avec l’envie de renforcer le dialogue entre le public et les artistes. «L’art et la culture devraient tenir une place prépondérante dans la vie de tout un chacun car ils permettent une vraie rencontre avec soi-même! Aperti crée déjà un pont.» La manifestation pluridisciplinaire évolue avec le départ de certains artistes et l’arrivée de nouveaux, qui, cette année, sont une quinzaine.

(24 heures)