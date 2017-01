Ce soir, Olga Peretyatko chante seule sur scène

Le rossignol de Stravinski l’avait révélée à Aix-en-Provence il y a sept ans, mais il a fallu plusieurs années pour que le talent d’Olga Peretyatko éclate au grand jour. Affolant aujourd’hui les gazettes, la séduisante cantatrice est considérée universellement comme la soprano qui monte, ce que le public de l’Opéra de Lausanne sait depuis ses débuts en Desdemona dans Otello de Rossini en 2010. Belle et bouleversante sur la scène de l’Opéra de Lausanne en 2014 quand elle incarnait pour la première fois Violetta dans La Traviata de Verdi, la soprano russe est remarquablement fidèle à la capitale vaudoise. Même quand elle ne chante pas pour une production, elle est invitée comme ce soir, pour un récital cousu sur mesure pour sa voix magnétique. En attendant 2018, où elle reviendra pour une Somnambula de rêve… Le programme de ce soir reflète ses origines, avec de nombreuses mélodies de compositeurs russes (Rimski-Korsakov, Glinka, Rachmaninov), son parcours de vie (Rossini!) et ses envies actuelles. Avec son pianiste Giulio Zappa, elle débutera par Mozart, qui figure aujourd’hui tout en haut de ses préoccupations. Après avoir débuté brillamment dans le bel canto, la cantatrice a mis le compositeur autrichien à son répertoire, en interprétant en novembre dernier Konstanze de L’enlèvement au sérail à l’Opéra de Zurich. A l’OCL il y a deux ans dans des airs de concerts de Mozart, on avait pu apprécier l’agilité et la plénitude de sa voix, mais aussi sa fragilité dans des vocalises qui la déstabilisaient encore. C’est certainement là, et dans le répertoire français qu’elle abordera aussi (avec Bizet) qu’Olga Peretyatko a encore le plus de chemin à parcourir. Le concert de ce soir en fait partie.

Lausanne, Opéra Ce soir (20 h) Rens.: 021 315 40 20 www.opera-lausanne.ch

(24 heures)