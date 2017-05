En fin de saison, les Docks cassent des guitares

Hasard du calendrier ou fin de saison volontairement tonitruante, ou un peu des deux: jusqu’à début juillet, les Docks font leur fête aux guitares grassouillettes, aux riffs affûtés, aux rythmiques meurtrières, bref aux notes électriques. Dix soirées ont été annoncées par la salle lausannoise, avec une cohérence et une audace bienvenues à la veille du marathon trop souvent standardisé des festivals estivaux.

Pas de Charlie Winston aux Docks, donc. Mais quelques pépites charbonneuses ou brillantes du rock anglo-saxon. Par exemple, les légendaires Skinny Puppy (photo), Canadiens fondateurs en 1982 d’une electro industrielle au décor de cauchemar sanguinolent (7 juin). Les quinquas n’ont pas limé leurs crocs, pas plus qu’Opeth, fondateur en 1990 d’un death metal progressif dont la furia ne boude pas la mathématique du jazz et la noblesse du classique (20 juin). Amplis dans le rouge toujours avec The Dillinger Escape Plan, mitrailleurs hardcore de la côte est pour qui le silence est un gros mot et un concert une performance sportive autant qu’une démonstration de musculeuse virtuosité (26 juin).

Un cran en dessous au registre de la frappe, Pond dévoile la face rock et rigolarde de Tame Impala (31 mai) et The Animen porte beau les habits sixties d’un rock de la même époque, joué depuis la Suisse romande avec une inspiration certaine (20 mai). La veille, Cee-Roo ramène sur la scène des Docks son bonnet de ski et ses grooves soul, que le Biennois cuisine live avec ses guitares et ses danseuses. En acoustique mais rock dans l’esprit, Rodrigo y Gabriela jouent le 3 juillet. Fin de saison tumultueuse avec les lurons de Flogging Molly, dans le genre bastringue punk et rock celtique qui en a sous le kilt (5 juillet). Seule fausse note dans ce tir groupé: le rap abominable de Machine Gun Kelly, où il sera possible d’échouer le 22 juin si les douces soirées d’été en terrasses ne sont toujours pas au rendez-vous. (24 heures)