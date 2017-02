«J’ai senti la filiation d’une génération à l’autre»

Les créations sont rares – et les reprises encore plus rares! C’est dire si le concert du Chœur de la Cité et des Vocalistes Romands, mercredi à la cathédrale de Lausanne, est un événement dont l’importance n’a fait que s’amplifier au cours de sa préparation. La Fresque poétique de Valentin Villard, en création mondiale, complétera la reprise de Naissance de la lumière, de Michel Hostettler. Ces deux cantates profanes sont inspirées par des textes de poètes romands, la Fribourgeoise Amalita Hess et le Vaudois François Deblüe.

Réunir sur la même affiche les compositeurs de la Fête des Vignerons, respectivement de 1999 et 2019, pourrait passer pour un «coup marketing» habile de la part de Renaud Bouvier, le directeur artistique des deux chœurs. Il s’agit bien davantage d’une coïncidence heureuse, car le projet est né avant que Valentin Villard ne soit désigné comme l’un des trois compositeurs de la Fête de 2019. D’ailleurs, Villard et Hostettler se connaissent et s’apprécient mutuellement de longue date.

Pointure exceptionnelle

«C’est Valentin qui m’a approché il y a plusieurs années, raconte Michel Hostettler. Pour l’anecdote, il avait chanté à la Fête de 1999, alors qu’il n’avait pas encore mué. Dans un passage, il entrait sur la musique de Jost Meier, juste après la mienne. Il avait donc entendu ma musique et en avait gardé un souvenir incroyablement précis. Avec lui, on a une pointure exceptionnelle!» C’est autour d’un atelier choral animé par Renaud Bouvier en 2013 qu’a germé l’idée de rejouer Naissance de la lumière, qui n’avait plus été donnée depuis sa création en 2007 par l’ensemble Couleur vocale et l’OCL. «Nous avons longtemps réfléchi au complément du programme, détaille le chef de chœur. Michel avait pensé d’abord mettre en regard des œuvres de Frank Martin ou Bernard Reichel, soit en amont de lui. Mais il est venu écouter les œuvres de Valentin que nous chantions, et j’ai senti la filiation qu’il y avait entre eux, d’une génération à l’autre.» C’est ainsi que la commande a été passée au jeune compositeur de 32 ans d’une œuvre profane pour le même effectif orchestral (l’OCL est à nouveau de la partie), choral et solistique (soprano et alto).

Musicalement, les deux cantates se répondent et s’opposent dans un dialogue original avec le texte, et un cheminement analogue entre ombre et lumière où l’amour est porteur de lumière. «Chacun a son langage, mais on sent que Villard et Hostettler n’ont pas tourné le dos à la tonalité, analyse Renaud Bouvier. Naissance de la lumière est une œuvre très rythmique, tendue, avec des moments forts et clairs qu’il faudra rendre le plus net possible. Fresque poétique utilise des effets de masse et d’aléatoire contrôlé où chaque interprète répète un motif à un tempo libre, ce qui donne un halo de diffraction harmonique fascinant dans l’acoustique de la cathédrale. Finalement, poursuit le chef, par des chemins différents, les deux œuvres nous amènent à un même endroit précieux en nous, où peut naître la lumière.» (24 heures)