Jamiroquai, le groove intact

L'herbe rase attendait ses Gazelles. Pas l'animal: la paire de baskets d'une marque en six lettres que Jamiroquai remit au top de la mode en... 1994! "Tout ce temps, vous y croyez?", demandera le chanteur un peu plus tard depuis la scène. Franchement? Non. Vingt-trois ans après son hold-up planétaire au rayon d'un funk boosté à l'acid jazz, Jay Kay reste ce gandin d'à peine 20 ans dont les clips inondaient les chaînes musicales, à la voix si proche de Stevie Wonder et au pas de danse atomique.

Aujourd'hui, Jay a 47 ans et quelques kilos en rab. Joufflu sympathique, rien de bien dramatique, sauf pour le pas de danse. La voix, elle, reste intacte, tonique, gouleyante, juvénile. L'Anglais en tartine les enceintes du Paléo avec un Shake it on d'intro, également l'ouverture de son dernier album, Automaton, qui marquait ce printemps un retour en forme après... 7 ans d'absence. Une paille pour un public dont les goûts changent vite. "Joue pas le dernier disque, on l'a pas", gueule une voix anonyme et cruelle (mais juste). Little L, née en 2001 sur Funk Odyssey, exhausse ses voeux.

Classiques ou non, connues ou pas, les chansons de Jamiroquai se faufilent toutes agréablement sous le ciel nyonnais. La faute a un bon groupe, porté par un excellent bassiste, soutenu par trois choristes offensives et un plaisir évident d'être là. Jay Kay compense son peu d'énergie corporelle par sa présence rigolarde sur le devant de la scène, parade rendue plus facile par le couvre chef assez génial qu'il a adopté depuis la sortie d'Automaton: une coiffe métallique en fausses plumes qui brillent la nuit, le genre de gadget dont chaque gosse a rêvé le soir dans l'obscurité de sa chambre - Jay, lui, l'a confectionné. Quand la grande scène se plonge dans la nuit, le kaléidoskope vert, rouge et jaune clignote comme une mini piste de danse disco, ou le cerveau en couleurs d'un allumé rétrofuturiste.

Sous les feux du groupe, le public se fait attraper même à ses plus récentes compositions, dont l'impeccable Superfresh et ses frises de gratte à la Bee Gees. Jamiroquai maîtrise son sujet et honore les dieux du groove en un tir groupé imparable - Cosmic Girl, Space Cowboy, Cloud 9, Emergency on Planet Earth... Les nineties sont de retour, qui elles même célébraient les seventies, donc tout va bien. Le concert s'achève abruptement, Jay Kay a assez sué dans sa combinaison de la marque en six lettres. Un petit régime et il devrait tenir encore un siècle ou deux. (24 heures)