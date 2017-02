«L’Afrique des routes» passe par Paris

Quelle belle idée… Parler des routes, de cet esprit d’ouverture favorisant la mixité des cultures, au moment où le mur est devenu si tendance! Même s’il jure que l’actualité est venue à sa rencontre et non l’inverse, c’est le choix du Musée du quai Branly à Paris. Un choix où l’Afrique, carrefour des routes de pouvoir et des circulations individuelles, où ce continent creuset des lignes esthétiques et des voies commerciales, tient le premier rôle. Et… ce choix-là – éloquent – l’institution le porte comme une réalité, elle l’assume aussi comme un regard neuf.

«Faire l’histoire, c’est mener l’enquête à partir de sources et d’indices. Or, appuie la commissaire de l’exposition, Gaëlle Beaujean, ces sources et ces indices, nous les avons, pour affirmer que l’Afrique est le berceau de l’humanité. L’image que l’on se fait d’un continent figé ou même décalé dans le temps, le regard que l’on retient d’un continent rural en oubliant ses villes, sont erronés: l’Afrique est le continent de nos ancêtres.»

Armée pour en découdre avec les clichés, l’exposition donne la preuve de ce qu’elle avance par 300. Des statuettes. Des objets de culte. Des masques. Des bijoux. Des trésors du quotidien. Et… autant de pièces à conviction. Le premier appel est esthétique, enchanteur comme toujours devant ces pièces retenant leur mystère en même temps qu’elles l’exhalent. Mais, très vite, les niveaux de lecture – chronologiques, géographiques, démographiques, commerciaux, religieux ou encore sociétaux – s’additionnent pour offrir l’épaisseur d’une réalité au propos de «L’Afrique des routes».

Le parcours s’engage à dos de cheval il y a 6000 ans, il longe les fleuves, traverse le désert et attend les cartes marines du XVIe siècle pour passer des contours imaginaires d’un continent à son profil réel. Sculptures, miniatures, peintures et pièces d’orfèvrerie s’accumulent. Des faits! Ils peuvent surprendre comme cette fresque retrouvée à Pompéi illustrant le souvenir d’une chasse avec des Pygmées ou comme ce mannequin funéraire congolais habillé de fibres textiles venues d’Europe. Mais toujours, ils font la démonstration d’une perméabilité et d’échanges constants de savoir-faire, de croyances et de matériaux.

Leurs sous-sols pourtant riches en or, les Africains rêvaient de perles à enfiler sur leurs colliers ou pour servir de monnaie. Avisés, ils les ont fait venir d’Egypte, de la péninsule arabe, d’Inde et, un peu plus tard, de Venise. Petit rappel d’une autre réalité sur la route de l’ivoire dont le sillage ne remonte pas à la Renaissance mais à l’Antiquité qui savait déjà où aller se servir. Des savoirs thérapeutiques au panier à provisions – dont la banane partie d’Inde mais arrivée en Occident par le biais du golfe de Guinée –, de l’esprit des villes à l’intersection entre les religions, les flux se croisent et se décroisent jusqu’à l’emprise de l’esthétique africaine sur les modernes Picasso, Giacometti, Derain et les autres. Le dernier chapitre de «L’Afrique des routes» mais une page ouverte sur les carrefours de l’art contemporain comme sur le futur… «Si on veut lutter contre les préjugés, commençons par admettre l’évidence, insiste Gaëlle Beaujean. L’Occident n’a pas été seul au centre de l’évolution du monde des hommes.»

(24 heures)

