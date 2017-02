L’Inde servie sur un plateau

Dans les coulisses du Grand Rex plongeant sous terre tels les couloirs métalliques d’un paquebot, l’odeur du curry ne fait aucun doute: la troupe de Bharati 2 a pris ses quartiers. Créé l’an passé dans la salle parisienne, le second volet du spectacle inspiré de Bollywood a offert une nouvelle salve de représentations au public de la capitale, avant de partir en tournée – il fera halte la semaine prochaine à Genève puis à Montreux.

Ici, la poule aux œufs d’or a des allures de vache sacrée: le premier Bharati a rassemblé 2,5 millions de spectateurs dans la vingtaine de pays où il a été joué depuis 2005. Cette mise en spectacle des films joyeusement kitsch de l’industrie cinématographique indienne – la plus importante du monde – a trouvé la bonne formule, flirtant avec la comédie musicale sans abandonner l’arsenal folklorique qui fait la carte postale de l’Inde – des clichés qui ne sont rien de moins que ceux assénés à leur propre population gigantesque (1,2 milliard d’habitants) par les films de Bolly­wood. Mais aussi… de Tollywwod et de Kollywood, les surnoms donnés aux productions télougoues et tamoules! Le sud du pays possède en effet ses propres studios avec ses codes, ses langues et ses stars. Après avoir visité le Nord, Bharati 2: dans le palais des illusions présente le Sud en 18 tableaux et 43 danseurs et musiciens.

«Comment définir l’Inde?» sourit Chintan Pandya, narrateur de la pièce et unique «voix» du spectacle (dans un français au verbe si impeccable qu’on le croirait sorti de la Sorbonne). «Il y a tellement d’extrêmes et d’opposés que vous avez l’impression d’avoir changé de pays d’un Etat à l’autre. Les coutumes, les paysages, la cuisine, les danses, les musiques, tout change. Dans le périple des deux sœurs que raconte la pièce, nous avons essayé d’embrasser cette multiplicité. La frontière entre le cliché et la réalité est ténue: si vous voyagez en train à travers l’Inde du Sud, vous assisterez à de nombreuses scènes identiques à celles que nous montrons dans Bharati 2.»

Une prière commune

Dix minutes avant le début du spectacle, la troupe se retrouve dans les coulisses souterraines pour psalmodier une prière commune, un rituel unificateur dans cette tribu composée de plusieurs ethnies, où un danseur ne parle pas forcément la même langue que son voisin. Une même énergie les anime pourtant, et l’entrée sur la scène du Grand Rex, temple baroque idéal à l’exercice, se vit en une explosion de couleurs et de rythmes. «Les percussions jouent un immense rôle dans la musique carnatique, celle du Sud», avait prévenu Chintan Pandya. «Le Nord est de tradition hindoustanie, dont les harmonies composaient le premier volet de Bharati.»

Effectivement, la bande-son est aussi musclée que les mouvements de corps. Par l’ajout habile de vidéos projetées dans le fond, on entre dans un univers en trois dimensions où les vrais danseurs se mélangent aux comédiens de cinéma. Et le plateau parisien reçoit soudain une centaine de personnes! Douze ans d’expérience rendent ce second chapitre redoutable dans son efficacité rythmique et visuelle – moins dans sa pédagogie culturelle, forcément réduite à quelques principes un peu prétextes, comme cette mãyã symbolisant l’illusion du monde et le séjour des sœurs au «palais des illusions». Mais qu’importe. Dans sa formidable déferlante de sons et de sens, Bharati 2 fait mouche – et reproduit là un aspect de l’Inde qui est tout sauf une illusion. (24 heures)