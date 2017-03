La Fête du Slip fête cinq années d’existence culottée

D’ un petit modèle proche du string, la Fête du Slip est devenue une grosse culotte capable d’accueillir toutes les manifestations érotico-artistiques que propose cet éloge lausannois du sexe festif et cérébral. Forte d’un solide comité d’organisation et d’une quarantaine de bénévoles, la 5e édition débute vendredi et explore comme à son habitude les formes marginales, insolites, provocatrices ou simplement ludiques (et pourquoi pas excitantes) autorisées par les combinaisons multiples entre homme(s) et femmes(s). Le genre n’est pas une limite, «juste un sex toy», précisent Stéphane et Viviane Morey, initiateurs de ce festival dont le manifeste lie des éléments de l’indispensable sociologie foucaldienne sur les rapports de pouvoir aux normes militantes de la doxa genrée contemporaine.

Pas de limites en tout cas dans les domaines artistiques hébergés par l’Arsenic, les galeries Humus et Forma, le Bourg, l’Espace St Martin et Sévelin 36. Le premier, par exemple, ose une très gouleyante compétition de films porno, ou plutôt «antiporno», s’érigeant contre la marchandisation de l’industrie X traditionnelle. De nombreux vidéastes suisses comptent parmi les créateurs de ces courts aux titres aussi mystérieux que Sauce andalouse ou Ashtray (cendrier)… Sur le site du festival, des piments préviennent les âmes trop innocentes de la teneur en épice des figures proposées. Les trois salles de projection accueillent la compétition mais aussi des documentaires sur le voguing à New York (danse suraffectée des années disco) ou sur les premiers morts du Sida aux Etats-Unis (How to survive a Plague).

Photos, musique, performances, le tissu du slip est extensible. A Humus, L’aquarium (portfolio de pratiques extrêmes) s’achève par un atelier de bondage facial afin de ficeler élégamment monsieur et ou madame. Chez Forma, l’installation Head over Heels propose «une approche immersive et performative de l’horizontalité», projet à peine moins concret que la musique d’Egg­plant, qui animera le tout. Vendredi et samedi, U-Naked XXX Project dissémine ses portraits nus à l’intérieur de l’Espace St Martin. Une chambre noire permettra aux plus audacieux de rejouer sous l’œil du photographe les poses en tenue d’Adam. Et d’Eve. (24 heures)