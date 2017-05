La France et le rock: l’amour flou

Chemise impeccable et souliers cirés, Yves Bigot est loin de ses années hippies, quand il partait interviewer The Clash en craignant pour ses longs tifs et sa veste à franges trop marquée flower power. Le look a changé, la position aussi – le sexagénaire reçoit dans ses bureaux parisiens de directeur de TV5 Monde. L’esprit, lui, demeure. Rock de bout en bout, de son enfance à Saint-Tropez où il découvre Bob Dylan à 12 ans et écoute sans les reconnaître (et pour cause!) les futurs Pink Floyd faire la manche, en été 1965, devant le Papagayo, jusqu’à son dernier ouvrage, Un autre monde, tome II des «amours de la chanson française et du rock». L’homme qui écrivit pour Libération , créa Rapido à la télé avec Antoine de Caunes, tint la barre de deux majors du disque et dirigea la radio RTL, connaît forcément la chanson.

De Téléphone à Christine and the Queens, vous tirez le portrait d’une quarantaine d’artistes. Quels critères ont guidé cette sélection?

J’ai choisi les musiciens importants en termes de qualité et/ou de succès public. J’ai fait l’impasse sur certains dont je n’avais rien à dire ou qui n’ont vraiment rien à voir avec le rock, comme Michel Sardou ou Michel Fugain, alors que j’ai écrit sur Claude François dans le premier tome, parce qu’il a adapté beaucoup de musique anglo-américaine et fait connaître la Motown aux Français. Pour autant, je continue de penser qu’il chante mal et que ses orchestrations sont pourries.

Quand David Bowie passait sur la BBC, la France seventies regardait Carlos déguisé en bébé dans les émissions de Maritie et Gilbert Carpentier. Est-ce là le symbole du malentendu français avec le rock?

En partie, oui. Mireille Mathieu, Joe Dassin, Stone et Charden, Annie Cordy… C’est un truc très français qui s’appelle la variété. Les Anglais avaient le music-hall, qui fut balayé par les Beatles; les Américains une sorte de variété luxueuse et kitsch, à la Barbra Streisand, mais d’une qualité irréprochable. Notre variété, c’était des mecs qui chantaient comme des merdes, des musiciens proches du zéro et des arrangements pourris.

Etait-elle liée à l’hégémonie de la télé et de la radio?

Oui, mais j’ignore si la télé passait cette musique parce que c’est ce qui était produit, ou si l’on produisait ça parce que ça pouvait passer à la télé. Mais comme ce qui vient valider le succès devient la norme, on peut penser que les standards télévisuels dictaient beaucoup de choses.

Où se trouve la variété de nos jours?

Elle est beaucoup moins facile à déterminer, bien que les derniers disques en français de Céline Dion soient assez proches d’un standard de variété. De 1960 à 1990, les goûts du grand public étaient très uniformes car il y avait très peu de possibilités d’écouter autre chose. Certaines playlists de radio, comme celle de RTL que j’ai dirigée, pouvaient à elles seules assurer un succès. Aujourd’hui, le numérique a atomisé les genres, la spécialisation est devenue extrême. Le dernier exemple de grand crossover, c’était Stromae. Même Christine and the Queens n’est pas écoutés par tout le monde. Alors que chacun connaissait ou écoutait Joe Dassin, Sheila ou Alain Souchon.

Dans la préface, vous écrivez que certaines réactions françaises au Prix Nobel de Bob Dylan sont un révélateur d’une incompréhension durable envers le rock.

Exact. Dire que Dylan n’est pas un écrivain, qu’il n’a pas d’œuvre, mais comment peut-on sortir de telles bêtises? Shakespeare n’écrivait pas pour être lu, Homère était chanté. Ce mépris – d’Alain Finkielkraut et Pierre Assouline notamment – m’a renvoyé aux années 60 où le rock n’était qu’une affaire de chevelus et de drogués! J’y vois de l’idiotie, de l’inculture ou de la jalousie de la part de «penseurs» frustrés que la France ne soit plus le phare du monde culturel.

On vous sent proche de nombreux artistes. Ces amitiés ont-elles souffert de vos différents métiers, un jour critique, le lendemain patron de label, puis de chaîne de télé?

J’ai connu des engueulades épiques avec Nougaro, Goldman, Thiéfaine, Véronique Sanson… Quand je démontais Michel Jonasz à Montreux dans les colonnes de Libération, je faisais mon job, je le devais au lecteur – allez expliquer cela à l’artiste! Ils sont ultrasusceptibles mais les rancunes ne durent pas, bien que Sylvie Vartan et Dick Rivers m’en veulent toujours de ne pas avoir passé leurs titres sur RTL. Dans les sixties, ça se jouait au copinage, c’était normal.

Ce n’est plus du tout le cas?

C’est devenu… un autre monde. J’ai d’ailleurs écrit ce livre pour deux raisons: premièrement, parce que la parenthèse de cinquante ans qui a coupé la France du rock, ce «complexe des Beatles», se termine avec Daft Punk, Air, Stromae, Justice, Christine and the Queens. La France rejoint la pop mondiale. Deuxièmement, parce que je constate un révisionnisme où, loin de la génération Libé et Rock & Folk, on laisse écrire l’histoire par des communicants. La plupart des journalistes ont surtout envie d’être copains avec les stars – le syndrome Grand journal! Je lis des biographies à la seule gloire de l’artiste, remplies d’oublis ou de contre-vérités. Contrairement à Keith Richards dans son autobiographie géniale, les vedettes françaises n’ont jamais pris de drogue et jamais sauté de groupies, c’est curieux non?

Hormis l’anecdote de Daniel Balavoine s’enfilant une ligne de coke sur votre bureau et devant une stagiaire dont le papa travaille aux stups, vous n’en dévoilez pas trop non plus.

Balancer n’était pas l’idée de base. Dans le cas de Balavoine, je le raconte parce que je sais que ça l’aurait fait marrer.

La France n’aime pas savoir les faiblesses de ses héros, comme Joe Dassin mort d’un abus de cocaïne?

Exact. Cela brise une omerta du milieu, et ce n’est pas dans notre culture. Un canard comme Voici a d’ailleurs beaucoup changé. A ses débuts, il était bien plus trash, à l’anglaise.

Quel est selon vous le plus rock des musiciens français?

Gérard Manset. Pas du rock à la Téléphone ou à la Trust mais un rock à la française qui intègre l’écriture (une sorte de poésie philosophique très littéraire) à une musique anglaise liée aux Beatles et à Pink Floyd. Son refus total de se produire en concert constitue une métaphore du rock français: mieux vaut ne jamais monter sur scène car nous sommes condamnés à le faire loin des vrais territoires du rock.

Le mouvement alternatif de la fin des années 1980 a-t-il été la vague la plus radicale du rock français?

Oui, en tout cas politiquement — musicalement, le plus radical restera toujours Magma! Il est sorti de ce mouvement une superstar internationale, Manu Chao, ce qui est pas mal. Je n’ai jamais eu de problème avec ces gars-là, perso. D’abord, j’écrivais dans Libération, le journal qu’ils lisaient. Plus tard, j’étais l’un des rares à passer leur musique à la radio et à la télé. Boucherie Productions a signé sur Island, en Angleterre, suite à un passage dans Rapido. Les Bérus, ils étaient très sympas, ils faisaient leur déclaration d’impôt à la table de l’interview et la maman du guitariste insistait pour qu’ils n’oublient pas de déclarer le camion!

Loin de l’image d’insoumis. Cela arrive souvent?

Bien sûr. The Clash, par exemple, que j’ai pu interviewer en 1977. J’étais encore dans la folk américaine, tout le monde m’avait charrié: «le hippie qui va interviewer les punks, mais ils vont te couper les cheveux!» J’arrive un peu inquiet au rendez-vous. Les mecs étaient en train de prendre le thé en fumant des cônes grands comme mon bras, en écoutant du reggae! S’il y a bien un truc que j’ai appris: le mythe n’est pas la réalité.

A l’époque, une interview durait une après-midi et vous suiviez le groupe chez lui. Là, aussi les choses ont changé.

Hélas. A l’époque, The Clash pouvait espérer intéresser en France: Rock & Folk, Best, Libération, peut-être une radio avec Bernard Lenoir sur Inter, et voilà! Si aujourd’hui Mick Jones débarque avec un nouveau groupe, le manager aura 80 demandes d’interviews — presse, webzines, télés, etc. Il en fera 30 au pas de course et les interviews seront mauvaises.

Le rock est-il soluble dans la télé?

Rapido a marché grâce à Antoine de Caunes. Pour faire du rock à la télé, il faut jouer sur le ton et la forme - la musique en tant que telle, hélas, ne cadre pas. C’était très rare que l’on passe une chanson en entier. Mais Internet a rendu ce débat obsolète.

Et la télé-réalité, The Voice et autres Star Academy?

On n’imagine pas Neil Young, Kurt Cobain ou Patti Smith faire ça, évidemment. Après, chacun a parfois besoin de bouffer ou d’exister, ce qui a conduit Louis Bertignac ou Philippe Manœuvre à The Voice. Ça m’est aussi arrivé. C’est une des problématiques du livre: si Louis avait joué dans les Stones, la question de participer à ce genre d’émission ne se serait jamais posée à lui. Mais il est dans Téléphone, c’est pas pareil, ça ne permet pas d’exister toute sa vie. Et puis, il y a ce que l’on écoute, ce que l’on est et ce que l’on fait. A mes débuts à Paris, je ne jurais que par Jefferson Airplane et on m’envoie interviewer Sheila! Tu imagines? Et ben, elle écoutait Crosby Still and Nash et les Everly Brothers. Eric Charden écoutait King Krimson toute la journée! Il a d’ailleurs fait des disques de pop psyché, mais il en a vendu trois exemplaires. Alors comme tant d’artistes français, il s’est tourné vers la variété car il avait besoin de bouffer.

En écrivant ce livre, vous rendiez vous compte avoir eu de la chance?

Non, je me disais: «Où est passée cette interview?» (Rire) Je n’ai jamais pu remettre la main sur les cassettes de Bernard Lavilliers, par exemple. J’ai parfois dû spéculer. Maintenant, si votre question est: «Me suis-je fait chier dans la vie?» ma réponse est non! (24 heures)