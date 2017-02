La Palestine vient fouler les planches genevoises

Tandis que Donal Trump reçoit Benyamin Netanyahou à la Maison-Blanche pour statuer encore une fois sur le sort de la Palestine, le film (coproduit par des Genevois) d’un ressortissant de Ramallah, Raed Andoni, reçoit, lui, le Prix du meilleur documentaire à la Berlinale 2017. Dans ce contexte éternellement écartelé, la Comédie de Genève accueille cette semaine deux spectacles emblématiques du Théâtre national palestinien – un classique et un contemporain. Largement reconnu à l’international, Adel Hakim en signe les mises en scène – celles de l’Antigone de Sophocle et de son propre texte, Des Roses et du jasmin, dans lesquelles il dirige une dizaine de comédiens de la troupe.

Qui mieux que l’héroïne tragique pour figurer l’histoire d’une terre si violemment disputée? En effet, quand leur guerre fratricide laisse Etéocle et Polynice sans vie à Thèbes, leur oncle Créon décide de donner le cadavre du second en pâture aux chiens. Antigone éplorée se bat alors en hors-la-loi pour donner une sépulture à son frère. Du cachot où elle sera emmurée s’échappent sur scène, emmêlés à sa révolte, les vers du poète palestinien Mahmoud Darwich (1942-2008), qu’accompagnent les musiciens du Trio Joubran.

Le second projet, né d’un atelier coanimé à Jérusalem par Adel Hakim et l’Uruguayen Gabriel Calderon en 2014, s’inspire également du modèle de la tragédie grecque. Couvrant en trois épisodes et un épilogue la période allant de 1944 à 1988, Des Roses et du jasmin tisse à travers chansons, danses et narrations chorales les destinées de trois générations d’Israéliens et de Palestiniens. Dans un monde qu’on dit désormais en proie à la «libanisation», chacun, même ici, se sentira concerné.

«Antigone» La Comédie, du 21 au 23 fév. à 19h. «Des Roses et du jasmin», le 25 à 19h . Lecture par l’écrivain Mohamed Kacimi le 24 à 19h. Conférence de Charles Méla le 25 à 11h, Infos: www.comedie.ch (24 heures)