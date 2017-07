La bombe kitsch d'Arcade Fire a fait boum

Peut-être Win Butler expie-t-il encore ses propos vachards sur le public suisse, qu'il avait jugé peu à niveau après le concert d'Arcade Fire au Montreux Jazz, il y a dix ans. Peut-être est-il tout content de son nouveau costume de scène, avec son veston rouge électrique et ses bottines assorties. Sans doute se réjouit-il de la sortie, la semaine prochaine, du cinquième album de "son" groupe. Peut-être avait-il gobé un truc pas catholique, allez savoir avec les rockeurs canadiens...

Toujours est-il que Win Butler, mercredi à l'heure du loup, irradiait sur la grande scène du Paléo de signaux de bonheur qu'on ne lui connaissait pas. Le grand chanteur au large front et aux yeux las, plus destiné à jouer les prédicateurs psychopathes que les GO de Club Med', avait décidé de saluer l'Asse d'une manière à peine moins outrancière que la musique du groupe, débutant une sarabande überkitsch dont son dernier disque en date, Reflektor, contient les confettis. Un virage qui avait alors divisé: le plus grand succès du rock indépendant du nouveau siècle, qui imposait en 2004 une folk gothique ourlée de choeurs énergiques et piquée d'échardes, se réinventait en kermesse world, à grands renforts de percussions et de rythmiques de carnaval à Rio.

Au Paléo, c'est cette option qui prime, dans un joyeux bordel scénique (mais une musique très maîtrisée). Ca clignote de partout, ça court, ça frappe, ça rigole, ça sonne comme du Gloria Gaynor ou du Amanda Lear, ça s'amuse sans complexe vis-à-vis de fringues que l'on pensait disparues depuis l'ultime séance photo de Modern Talking. Tout en sapes fluos et en tissus brillants, la grande scène ressemble à une vitrine nocturne de magasin hi-fi dans Terminator. Goût discutable, efficacité garantie. On ignore si l'idée de "se déguiser" donnera à Arcade Fire une inspiration régénérée sur disque - à ce titre, le fabuleux concept "springsteenien" composant l'album The Suburbs suffisait seul à porter au top les Canadiens. La technique du délire collectif pourrait lasser - elle se fige d'ailleurs heureusement dans un format plus classique alors que le concert avance.

En rendant hommage à ses chansons "première période", magnifiquement figées dans un spleen au lyrisme contagieux, Arcade Fire se love dans la nuit de Nyon et flatte sa nature de chorale spatiale. Pas longtemps: Reflektor et Afterlife remettent du strass sur la piste de danse, confirmant que l'été est à la fête. Il faut le final de Rebellion pour revenir à la grand-messe païenne que l'on préfère chez Arcade Fire - à chacun son groupe, à chacun sa façon de prier la lune. (24 heures)