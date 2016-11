La palette d’«Emotions» de Thierry Lang au Reflet

Plus actif que jamais à l’orée de ses 60 ans, Thierry Lang arrive enfin à l’échéance fatidique. Depuis quelques années, le pianiste fait feu de tout bois, change ses habitudes et élargit l’horizon de son clavier, comme il l’avait fait en 2012 avec sa création Colors of Time qui réunissait un ensemble vocal, un orchestre de chambre et des partenaires de premier ordre comme le chanteur David Linx.

Au disque, il préférait tendre à une certaine épure, mais en changeant là encore son équipe habituelle en adjoignant à son complice bassiste Heiri Känzig le percussionniste Andi Pupato. Ce trio donnera deux albums aussi délicats qu’inspirés, Serenity (2013) et Moments in Time (2015).

Liens entre le jazz et le classique

Pour fêter son anniversaire, le pianiste voit encore une fois les choses en grand et collabore cette fois avec le quatuor Sine Nomine pour un projet créé ce soir au Théâtre Le Reflet de Vevey, en coproduction avec le Cully Jazz Festival.

Emotions tissera donc à nouveau des liens étroits entre le jazz et le classique, ce qui n’étonnera pas les habitués de l’élégant musicien épris de cordes, qui avait aussi donné ses versions de plusieurs compositions de l’abbé Bovet, s’attaquant même au fameux Ranz des Vaches.

Ce jeudi soir, on retrouvera sur scène Heiri Känzig et Andi Pupato, sans oublier un autre collaborateur régulier, le subtil trompettiste Matthieu Michel. La richesse de l’instrumentation permettra de varier les plaisirs et de passer du solo (une pièce) à l’octuor (six pièces). Cette création partira ensuite à Fribourg, Zurich et jusqu’à la Chine, en 2018.

(24 heures)