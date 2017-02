La science, c’est aussi amusant

Imaginez un Manneken-Pis miniature installé sur un plateau tournant. Dans quel sens faut-il le faire pivoter pour que le garçon fasse pipi dans les toilettes? Le ton est donné. Pour sa nouvelle exposition, l’Espace des inventions, à Lausanne, reprend des expériences classiques de physique à sa manière, pour les rendre accessibles dès 7 ans. Construit dans un décor au style Bauhaus empilant les caisses colorées, le parcours scénographié par Christophe Rochat ausculte des phénomènes optiques, acoustiques, voire mécaniques à l’aide de dispositifs amusants. On y croise des ballons de foot, une drôle de guitare, de l’eau qui se prête à un joli ballet, modulé par les fréquences sonores. On apercevra peut-être même un fantôme…

Pour chaque question, l’enfant peut choisir entre plusieurs hypothèses. «L’idée est que chacun puisse réfléchir, se poser des questions, avant de lancer l’expérimentation», explique Emmanuelle Giacometti, directrice du musée spécialisé dans l’éveil à la science. Ainsi, sur un mur est représentée une fusée se dirigeant vers la terre. Filera-t-elle toujours dans cette direction si l’on place un récipient rempli d’eau devant le dessin?

Débattre pour comprendre

Après discussion, les visiteurs appuient pour le savoir sur le bouton «T’es sûr-e?». Dans le cas de l’engin spatial, on découvre alors qu’il a changé de cap, pointant maintenant à droite. «L’idée est qu’ensuite se crée un nouveau débat, pour essayer de comprendre ce qui s’est passé», poursuit la responsable. Les petits expérimentateurs découvrent ensuite l’explication. En l’occurrence, le dessin de la fusée se retrouve inversé car la lumière change de sens lorsqu’elle passe dans un milieu différent, comme de l’air à l’eau.

Loi de Coriolis, force gravitationnelle, vibration du son, une foule de phénomènes courants sont expérimentés. «Les enfants peuvent ainsi associer ces expériences à des choses qu’ils ont remarquées dans la vie quotidienne.» A l’image de l’électricité statique, qui provoque décharges et cheveux en l’air. «L’idée est d’initier à la démarche scientifique en amusant, de provoquer une émotion positive liée à la science, pour éviter les réticences qui peuvent surgir plus tard», plaide la directrice. Certaines expériences peuvent d’ailleurs être reproduites à la maison. Pour celle de la lévitation des ballons, en photo ci-dessus, un sèche-cheveux et des balles de ping-pong suffisent. Succès garanti auprès des enfants. (24 heures)