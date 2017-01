La trajectoire folle de ce fou d’Hallier

Le 12 janvier 1997, le monde apprenait avec une incrédulité tragicomique que Jean-Edern Hallier était mort à vélo, au petit matin, dans les rues vides de Deauville. Crise cardiaque. L’histrion médiatique, le provocateur à écharpe, le borgne presque aveugle qui démarrait sa journée à la vodka et à la coke est parti bêtement, à tout juste 60 ans, usé par une vie qu’il affronta en hussard de la révolte permanente.

«Je suis Don Quichotte», clamait le Breton. Qui ne boudait pas d’autres modèles, pour leur qualité littéraire ou pour la quantité d’emmerdements que leur valut leur plume. «Depuis Voltaire et Victor Hugo, j’ai été l’écrivain le plus persécuté de France!» fanfaronnait-il.

Que Jean-Edern Hallier crût ou non à ses rodomontades, qu’il fut prisonnier de son narcissisme ou englué dans ses chicanes sans fin, qu’il fut juste «fou Hallier» comme le pensait François Mitterrand, cela a finalement aussi peu d’importance que la question de sa mort, si étonnamment banale qu’on cherche depuis les indices d’un assassinat. Revenir sur la vie de l’écrivain et éditorialiste au travers des 595 pages que lui consacre Jean-Claude Lamy, c’est plonger dans une bourrasque d’énergie et d’intelligence, l’une et l’autre ne faisant pas toujours chez lui bon ménage.

L’auteur «le plus doué de sa génération» se dilue dans l’activiste flamboyant, le maoïste qui roule en Ferrari, puis dans la bête médiatique qui prend goût aux plateaux télé. S’estimant cocu de l’élection de Mitterrand qui lui aurait promis un ministère ou une ambassade, il brandit la menace de révéler dans un pamphlet les secrets (bien réels) du pouvoir: fille cachée, cancer, jeunesse vichyste…

Grandeur et décadence

Directeur de L’Idiot international, il passera les années 1980 avec cette obsession revancharde et fera les frais de la vindicte du pouvoir, cible principale des écoutes de l’Elysée. Son bras de fer avec Bernard Tapie finira de ruiner cet héritier d’une famille de militaires aristocrates, qui fréquentait les palaces sans jamais honorer ses notes, qui interviewait un jour Fidel Castro et se commettait le lendemain sur le divan de Thierry Ardisson.

Dommage que son biographe, refusant un canevas chronologique, se perde dans la tornade de son objet et rende la lecture malaisée. Trop d’allers-retours entre les époques, trop de noms jetés dans les pages, certes en reflet du carnet d’adresses géant que ce mondain anar de Jean-Edern incarnait. En bateleur intarissable, distribuant les bons mais surtout les mauvais points, il fut au centre de trois décades de la vie politico-littéraire parisienne, avec ses scandales larvés et son vain panache. Il pouvait agacer. Mais à l’heure de Cyril Hanouna, on reprendrait bien une dose du trublion lettré. (24 heures)