Le Lausannois Michel Layaz, lauréat des Prix suisses de littérature

Sorti en automne et déjà réedité, Louis Soutter, probablement amène donc un nouveau succès à son auteur qui est aussi en lice pour le Prix des lecteurs de la ville de Lausanne. Aux côtés de Michel Layaz, six autres auteurs ont été récompensés par l'Office fédéral de la culture: la Genevoise Laurence Boissier pour «Inventaire des lieux», le Soleurois Ernst Burren pour Dr. Chlaueputzer trinkt nume Orangschina, la Zurichoise Annette Hug Wilhelm Tell in Manila et l'Argovien Jens Nielsen Flusspferd im Frauenbad. (24 heures)