Le Musée Jenisch se met à l’écrit

Un musée, de la littérature, une scène… si le subtil dessein de ce mélange des genres n’apparaît pas immédiatement, c’est qu’il manque un ingrédient: l’envie! Celle, commune, de Julie Enckell Julliard, directrice du Musée Jenisch, déclarant sa flamme à l’œuvre papier depuis des années, et de de Yasmine Char, auteure et directrice du Théâtre de l’Octogone à Pully. L’envie, aussi, de faire entrer la littérature en résonance avec des publics divers. L’envie, encore, de créer l’inédit à partir d’une programmation coup de cœur.

«Se mettre en scène»

Yasmine Char a fait parler le sien, le Collectif AJAR, Caroline Lœb, Frédéric Pajak, Fabrice Mélequiot et les poètes-médecins sont à l’affiche de l’année des quatre «jeudis inédits» à Vevey. Elle démarre cette semaine avec une performance-lecture-projection des jeunes auteurs romands. «Comment peut-on écrire à dix-huit? Comment être cohérent, ils doivent avoir un secret? Entre six et huit membres du Collectif AJAR seront sur scène pour le partager.» Faut-il s’attendre à une mise en spectacle de la littérature? Yasmine Char avoue préférer parler de rencontres insolites et ludiques avant de se rallier à l’idée: «Investir un lieu, en l’occurrence un musée, c’est prendre possession, c’est donc mettre en scène, se mettre en scène.» L’envie est là, il n’y a plus qu’à... (24 heures)