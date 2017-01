Les Hivernales chaufferont le pavé de février

Bien arrimées à un succès populaire qui leur autorise à présenter déjà leur huitième édition, les Hivernales prévoient d’arroser Nyon d'une quarantaine d’artistes, du 23 au 26 février. Le festival fait même le pari d’ajouter trois lieux à son offre musicale, portant à douze (dont neuf gratuites) le nombre de ses scènes, dont les principales se répartissent entre la salle communale et l’Usine à Gaz.

Urbaines jusqu’au sommet de la casquette, les Hivernales touillent le creuset de l’electro-rock, du rap et des incalculables modulations entre ces deux frontières. Les «têtes d’affiche» de ce panorama de la pop en 2017 reflètent la fragilité et la fugacité des tendances, mais devraient réunir leur public: Kery James, rappeur français dans la catégorie du militantisme black, Puggy, pop belge bien brossée, Akua Naru, Américaine au flow assuré et au timbre soul, MØme, pop chill out marquée du sceau des Inrockuptibles,Yuksek, évidemment, tricoteur de remix electro à l’efficacité éprouvée. Et Superpoze, son cadet en âge et en sons, mais œuvrant dans la même ligue hautement énergisante.

Mais comme son grand frère Paléo, le festival d’hiver de Nyon vaut surtout pour son potentiel à la flânerie curieuse. Entre les bars, les petits clubs et les bords du lac (voire même le centre Manor Chavannes pour une silent party d’apéritif, le 3 février), les Hivernales proposent leur lot de groupes à tester en live, au fil des quatre jours du festival. (24 heures)