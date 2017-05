Mando Diao redonne de la voix

Mourir ou grandir! Les termes sont pompeux, mais ce n’est pas une mince nouvelle qui cueillit en 2015 les fans de Mando Diao, principal groupe rock de Suède (après les plus excitants The Hives) et immense vendeur de disques dans quelques pays européens, dont la Suisse.

Après 15 ans d’activité et sept albums, le principal chanteur et belle gueule tordue du gang, Gustaf Norén, quittait le navire. Perdre sa voix, quand bien même le fondateur et «cochanteur» Björn Dixgår a repris le micro, se révèle fatal pour 90% des groupes. «Pas pour AC/DC, corrige Björn au téléphone, à moitié rigolard. Ils sont revenus plus grands encore avec Back in Black et le nouveau chanteur, après la mort de Bon Scott. Pink Floyd aussi ne s’en est pas trop mal tiré, quand Syd Barrett est parti. Et ABBA? On oublie souvent que les mecs chantaient au tout début du groupe.»

Au jeu des références, Björn ne se mouche pas du coude. Mais malgré un nom comme un film italien psychédélique, Mando Diao (dégoté suite à un rêve) s’est imposé comme une valeur sûre de la musique scandinave. Le quintette venu de Borlänge a percé en 2002 lors de la dernière grande vague du rock suédois, portée par le label Burning Heart et de bruyants fantassins nommés The Hives, Caesars, The Hellacopters, Sewergrooves, Randy, etc.

«C’était une époque géniale, convient Björn. Cette culture de groupes a disparu, actuellement la Suède préfère les chanteurs solos bien marketés, comme partout.» Cela dit, Mando Diao (signé dès l’origine sur une major du disque) n’a pas hésité à vite quitter le rock vintage pour cuisiner une pop cosmopolite soluble dans les clips publicitaires, jusqu’au décrié Ælita, dernier en date tout en synthétiseurs.

Ne pas se fixer de cadre

Voici donc Good Times, un successeur porté par le timbre grave et vibrant du seul Björn Dixgår, orientant en toute logique le disque vers quelques terrains rocailleux, plus proches de Joe Cocker et de Steppenwolf que de Patrick Juvet. A ce titre, ouvrir le disque par une balade au piano offerte à la puissance pulmonaire du nouveau vocaliste est une gageure bluffante. «On ne s’est pas trop posé de question. La seule certitude était que nous voulions continuer, malgré la décision de Gustaf. A partir de là, l’expérience aidant, on a composé un disque sans se fixer de cadre stylistique. On y a mis tout ce qu’on aime, que ce soit une balade, un plan hard rock ou un truc dansant. Dans le groupe, on écoute aussi bien de l’electro que du blues ou de la country.»

De fait, Good Times surprend par la variété de ses sons et de ses ambiances, flirtant souvent avec la limite du FM — et avec un goût de reviens-y gourmand. Sur All the Things, Money est la chanson titre, les batteries sonnent rond et dodu, les guitares vrombissent d’effets synthétiques et l’ensemble évoque plus une fiesta au soleil qu’un jeune concert des Beatles dans une cave.

Mando Diao n’est pas un groupe de curés vintage. «Nous avons appris à bien jouer, on en profite, résume le leader. On travaille cet album depuis huit mois, on l’a totalement assimilé et il nous rend vraiment heureux. Sa sortie et la réaction des fans ne nous font aucun souci. On aime les sons modernes, notre principal danger serait de trop sonner comme nous-mêmes et de nous répéter.»

Dans le viseur du groupe: les terrains européens déjà conquis, après avoir visité les Etats-Unis plusieurs fois en première partie des alors immenses JET. «C’était fun, nous avions alors une chanson qui tournait beaucoup dans une pub, ça nous a aidés. Mais trop crevant. Dans mes rêves, je préférerais revoir Zermatt avant de partir conquérir l’Amérique!»

