Metin Arditi célèbre la Suisse astucieuse et humble

Expliquer le mystère suisse sans le résoudre

«Si vous vous occupez de condition humaine et que vous butez sur un paradoxe, c’est que vous êtes sur la bonne voie.» Cette sentence de Jeanne Hersch, la grande philosophe genevoise, Metin Arditi l’a mise en exergue plus d’une fois jeudi soir lors de la présentation à l’ambassade de Suisse de Paris de ce Dictionnaire amoureux de la Suisse. Et les paradoxes, évidemment, la Suisse les empile. Metin Arditi a choisi de ne pas les défier, mais simplement de les raconter avec les yeux de celui qui s’est enflammé pour son pays d’adoption. Sa finesse d’esprit le dispute donc parfois à une certaine fougue qui dit la subjectivité normale animant un dictionnaire «amoureux».



Tout d’abord, il y a l’attendu, qu’il s’agit de donner à voir sous un jour nouveau. Alinghi, Roger Federer, Joël Dicker, Nicolas Bouvier, Jean Ziegler, la banque privée, la Migros ou encore Jacques Chessex. Entre autres Suisses qui brillent dans leur discipline. Et autres spécificités bien helvétiques qu’il met en exergue d’un ton aussi didactique qu’amusé. Oui, le Toblerone et l’Ovomaltine sont aussi constitutifs de la culture nationale. La Suisse se vit aussi dans la dégustation du bricelet – dont il donne la recette très gourmande – ou sa visite guidée des vins nationaux. C’est très bon de faire durer les mots que Metin Arditi a mis sur ces impressions fugaces.



On le préfère encore quand il s’enflamme pour les grands oubliés de la notoriété. La grande. Celle qui dépasse nos frontières nationales. Charles Ferdinand Ramuz, Maurice Chappaz, Corinna Bille, Georges Haldas et encore Alexandre Yersin, pour sortir du seul univers littéraire qui occupe beaucoup Metin Arditi, ont trouvé en ce dernier un avocat hors pair. On sent du plaidoyer pour réparer l’injustice faite à ces grands auteurs de n’être réduits, dans la francophonie, qu’au statut de régionalistes.



En plus de 600 pages et près de 200 entrées, Metin Arditi offre une évocation sensible de la Suisse. On y sent l’auteur et sa subjectivité. C’est d’ailleurs surtout un dictionnaire amoureux de la Suisse romande, car la Suisse alémanique n’y est qu’effleurée. Les cantons de Genève et Vaud y sont très largement représentés. Mais l’intérêt de l’exercice est aussi de raconter l’auteur qui se dévoile passablement à travers ses choix et ses coups de cœur. De Paudex, à Lausanne, puis à Genève et en partie en Valais, c’est la géographie et le regard d’un grand bourgeois cosmopolite sur le petit monde helvétique.





Metin ArditiEd. Plon, 615 p.