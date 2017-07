Piments faibles devant 40'000 sardines

C'est au milieu de Californication, au moment du solo précisément, que l'évidence est tombée sur l'Asse. De la mélodie minimale originelle, de ces quelques notes composant une chanson dans la chanson que le miraculé John Frusciante avait extirpée de son âme cabossée, le nouveau guitariste des Red Hot Chili Peppers faisait mardi soir un paillasson de frises stridentes noyées dans la wah-wah, un machin sans classe ni texture, même pas démonstratif, faussement rageur. Le sentiment de malaise qui perçait depuis le début du concert, et qui semblait contenir la foule dans une torpeur paradoxale face au potentiel offensif du groupe californien, trouvait une explication concrète: les Red Hot Chili Peppers n'ont jamais su/pu remplacer leur meilleur guitariste, et Josh Klinghoffer incarne une nouvelle ère sans génie - pire, sans cohérence.

On l'avait pourtant attendu, ce concert: les Red Hot Chili Peppers enfin au Paléo, en ouverture des feux. Comme lors des cérémonies majeures sur l'Asse, le terrain du festival est presque désert quand débute l'attraction principale à la Grande scène avec plus de 40'000 personnes entassées. Il faudra un jour trouver une solution à cette grande scène trop petite pour contenir de si vastes foules, condamnant un bon quart des spectateurs à stationner en marge, sur les côtés ou derrière, contraints de subir un mauvais son dont ne sourdent que les basses de la grosse caisse (côtés) ou de ne rien voir du concert, sauf sur un écran (derrière). Le format courageux des Red Hot Chili Peppers, combo de rock classique qui ne surgonfle pas son son d'effets synthétiques ou électroniques, rend particulièrement difficile le point d'équilibre entre l'attaque ronde de la basse et le tranchant de la Fender. En outre, face au folklore national unique en son genre des limitations open air à 100 db, les ingénieurs du son étrangers ne prennent pas le risque d'amende et misent tout sur la largeur des grosses caisses. Dont acte: un son boueux d'où ne s'extrait aucune subtilité "aigues", celles des guitares ou de la voix.

Bombe à fragmentation quand le groupe de 2007 l'utilisait déjà en intro, Can't Stop ne met pas le Paléo sur orbite. Snow et Scar Tissue continuent sur une caresse, mais même les titres plus musclés (dont l'incunable Me & My Friends de 1987 et une moitié du I Wanna Be your Dog des Stooges) peinent à faire décoller la machine. Suck my Kiss, pourtant uppercut ultime tout en basse slapée et en appel au coït saliveux, ne provoque sur la foule qu'une légère houle de hochements de tête dans le rythme.

Les Red Hot ont souvent pu décevoir en live, quand les intensités individuelles des "boys from Hollywood" ne trouvaient pas le chemin de la communion (souvenir d'un concert affreux en 1996, avec le pourtant virtuose Dave Navarro à la guitare mais tout autant reclus dans son ego dopé que le chanteur Anthony Kiedis). En revanche, quand les Californiens ne formaient qu'un seul coeur battant, les concerts pouvaient atteindre des sommets de force canalisée et d'émotion brute. C'était l'époque de John Frusciante, au milieu des années 2000, quand lui et le bassiste Flea pouvaient se tenir front contre front, leurs instruments presque enlacés, pour improviser une mélopée acide face à 100'000 personnes. Josh Klinghoffer s'y emploie lui-aussi: mardi soir, son duo avec Flea avait des allures de mauvaise jam au souffle asthmatique et à l'imbrication hasardeuse. On était soulagés pour eux quand enfin elle se noyait dans le "la" mineur de Californication. Jusqu'au solo, donc...

L'aventure nyonnaise des Red Hot Chili Peppers, finalement, restera moins gravée pour les 90 minutes de leur performances que pour l'excitation heureuse qu'elle provoqua. Rendez-vous à moitié raté - pas un concert mauvais mais l'impression que quelque chose n'a pas pris entre les musiciens du groupe, puis entre le groupe et son public. Comme si les piments rouges continuaient faute de mieux, avec un nouveau guitariste auquel échoit la mission impossible de retrouver la créativité folle (ou la folie créative) d'un extraterrestre dans le monde du rock. Il ne peut que la mimer, cela permet de durer.

(24 heures)