Sur la route de la soie, Adieu Garry Cooper a trouvé son son

«Elle est belle comme un train qui passe.» Une phrase mieux qu’une signature, mâchouillée tel le chewing-gum des entractes de western que ces jeunes musiciens n’ont pas connu mais dont ils ont choisi un héros en clin d’œil. Adieu Gary Cooper joue à cloche-pied entre ambiances rétro et modernité clinquante, entre univers synthétique et décorum «rocknrollien», le genre de cocktail que Bashung affectionnait.

«On ne s’en revendique pas, mais évidemment, on l’aime beaucoup», confesse Nicolas, chanteur également versé dans l’œuvre de Gainsbourg, Christophe, les beaux bizarres d’un rock francophone seventies. Le nouvel album du trio (mais quartette sur scène), justement titré Outsiders , ruisselle de ces influences fantomatiques tout en restant ancré dans une concision postpunk, scotché sur un tempo impérieux. «Le mix du disque a un peu tranché la question: on avait le choix entre un dosage plutôt pop et un autre marqué par des grosses guitares. On a opté pour la première solution, mais la seconde resurgit en live (ndlr: par exemple au Bourg, jeudi) ». Un cheminement dont ne présageaient pas les débuts «garage» du groupe, alors nommé Perrine et les Garçons et très accroché à ses instruments de vintage sixties.

«On s’est retrouvé sur la route pendant trois semaines, jouant au centre de la Chine devant des publics ultraréceptifs»

En 2015, le groupe lausanno-genevois est choisi pour tourner en Chine avec trois formations venues de Belgique, de France et du Canada, dans le cadre d’un programme de promotion de la francophonie. «On s’est retrouvé sur la route pendant trois semaines, jouant au centre de la Chine devant des publics ultraréceptifs. Comme on ne pouvait pas prendre beaucoup de matériel, on a mis cette expérience à profit pour orienter le son d’Adieu Gary Cooper vers un truc un peu plus minimal et synthétique. On avait envie depuis quelque temps de partir sur ces terrains, mais la tournée chinoise a précipité ce choix.» Le résultat s’entend sur Outsiders , qui démontre une cohérence inédite malgré des références toujours vives dans la nasse des formations rock de langue française. Bashung, Darc, Daho… Comme le chante le groupe: «La nostalgie, camarade, te saisit quel que soit ton grade». Et ton âge.

(24 heures)