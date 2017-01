Voyage comique jusqu’à la porte des toilettes

«Tous les préjugés viennent des intestins», disait Nietzsche. Dans la création Le p’tit coin, à découvrir dès samedi au Petit Théâtre à Lausanne, aucune question sur le transit intestinal ne sera écartée. Est-ce que Barbie pète? Et la reine des Neiges? Pourquoi Papa et Maman me disent bravo quand je fais un beau caca dans mon pot et me font les gros yeux quand je fais pipi dans mon lit? Cette coproduction du théâtre genevois Am Stram Gram et du Petit Théâtre aborde sans tabou et avec une bonne dose d’humour et de fantaisie les questions existentielles des tout-petits. «Je rêve depuis longtemps de créer une pièce sur le sujet, explique la comédienne Perrette Gonet au bout du fil entre deux répétitions. Il existe beaucoup de littérature enfantine sur la question mais Martine Brodard (l’une des fondatrices de la Compagnie Les Grandes Fragiles) et moi n’avons rien trouvé qui nous plaisait suffisamment alors nous l’avons imaginée et écrite ensemble.» Le duo est allé visiter une crèche pour s’inspirer. «Chez certains enfants, les questions «pipi-caca» sont très exacerbées tandis que chez d’autres, elles sont plus pudiques. Nous voulions parler de ces deux pôles et montrer qu’ils peuvent s’aider l’un l’autre.»

Sur scène, on retrouve Léa, 3 ans (Alexandra Camposampiero), qui fait encore pipi dans sa culotte, et Léon, 4 ans (Xavier Loira), totalement décomplexé en la matière. Les deux enfants sont gardés chez Madame Petula, incarnée par Perrette Gonet. Une maman de jour sujette aux sautes d’humeur et aux flatulences fréquentes. Aux petits drames quotidiens, intimes et universels s’ajoutent des situations cocasses et l’interdiction formelle de se rendre dans la chambre jaune, le cabinet de toilettes de Madame Petula, «Nous avons voulu dédramatiser cette thématique, en rire. L’idée n’est pas d’être trop technique sur ce qui se passe dans notre ventre. Nous l’abordons par touches, comme par exemple, le trajet d’une pomme de la bouche aux intestins. Tout ça, dans un univers poétique et burlesque très marqué, précise-t-elle. C’est pourquoi nous avons souhaité un décor esthétique et monochrome.» Imaginé par Terence Prout – ça ne s’invente pas –, chaque personnage, habillé d’une couleur différente, évolue dans un univers bleu.

Lausanne, Le Petit Théâtre Sa 14 (14 h, 17 h), di 15 (11 h, 15 h) Jusqu’au di 22 janv. Rens.: 021 323 62 13 www.lepetittheatre.ch Nyon, Usine à Gaz Me 25 janv. (15 h) Rens.: 022 361 44 04 www.usineagaz.ch

(24 heures)