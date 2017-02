Daniel de Roulet déclare sa flamme à sa femme

Même pas peur. Daniel de Roulet (73 ans) et sa femme Chiara Banchini (70 ans) ne craignent pas les défis. Après trente-cinq ans de relation conjugale, l’écrivain et la violoniste ont décidé de tester leur couple: ils sont partis ensemble pendant huit mois sac au dos, dans un périple reliant la Patagonie à l’Alaska. Pour ces deux Genevois indépendants, il s’agissait d’une véritable première.

Pendant le voyage, Daniel griffonne tous les matins dans son cahier. Pensant qu’il tient un carnet de bord ou le début d’un nouveau roman, sa femme ne l’interroge guère. En vérité, il lui écrit des lettres, en catimini. Figure de la musique baroque, Chiara Banchini rentre un mois plus tôt pour les besoins d’un concert. Deux semaines plus tard, elle reçoit un e-mail de Daniel, lesté d’une pièce jointe de 250 pages. Bam. Surprise totale. C’est sur la base de ces lettres retravaillées et écrémées que Daniel de Roulet signe un livre tout chaud sorti de presse pour la Saint-Valentin, intitulé Terminal terrestre.

Le défi du porte-containers

Résultat? De très courts textes empruntant au poème en prose, décortiquant le couple en voyage. Plus réaliste que lyrique, l’auteur souligne les éternels trois repas quotidiens en tête-à-tête, les petites jalousies («Séduite par ses yeux bleus/et sa barbe de capitaine/tu as dit/bel homme/et me l’as répété/du coup j’ai laissé poussé ma barbe/tu m’as dit/toi la barbe te vieillit») ainsi que les agacements inévitables. Mais il n’oublie pas de rendre hommage aux magnifiques imprévus et éclats de joie, comme s’égayer à l’idée de chauffer un lit humide au sèche-cheveux, ou s’étonner de si bien dormir à deux dans un lit de 1,20 mètre.

Les deux artistes nous accueillent dans leur appartement du quartier de Saint-Gervais. «C’est la première fois que je publie un texte intime, tient à souligner Daniel de Roulet. Protestant, je n’aime pas la littérature qui s’épanche, je déteste Amiel par exemple. Disons que je me justifie en me disant que ce livre évoque plus les couples qui ont décidé de rester ensemble que mon expérience personnelle. La littérature abonde pour raconter les amours brèves, mais qu’est-ce qui se passe quand le couple dure?»

Chiara Banchini se souvient de son émotion à la réception des lettres: «J’étais émerveillée, et sacrément fière. Je me suis dit qu’on s’aimait quand même bien, tous les deux…» Pourtant, rien n’était gagné d’avance. «Passer autant de temps tous les deux, on ne l’avait jamais fait, confie-t-elle. On a peu vécu ensemble, car je pars très souvent à l’étranger pour des concerts ou d’autres obligations professionnelles.» Leur appartement est d’ailleurs séparé en espaces bien distincts: d’un côté les bibliothèques fournies de l’écrivain et son petit lit (défait), de l’autre une pièce propice à la pratique musicale et un grand lit aux draps colorés. «Avant le départ, on s’était dit que si l’un des deux avait décidé de rentrer, il n’aurait pas de justifications à donner, pas de scène à faire. Ce qu’on craignait beaucoup, c’était la traversée de l’Atlantique en porte-containers. Trois semaines enfermés ensemble, sans possibilité de communiquer avec la terre ferme. Mais ce trajet en bateau nous a prouvé que la suite allait être facile», sourit Daniel de Roulet.

Jardin secret obligatoire

Emplis d’expériences et de souvenirs de voyage, les deux Genevois sont également heureux de constater vouloir encore être ensemble. Au fait, c’est quoi le secret d’un couple qui dure? «Alors pour Daniel, c’est les jardins secrets. A 100%! rit Chiara. Il a une vie à laquelle je n’ai pas accès, et j’essaye de l’accepter le plus possible.» Daniel de Roulet précise: «Ma revendication, c’est un minimum d’opacité. Je pense que le couple ne doit pas être transparent. Ce n’est pas pour cacher une autre relation – même si ça peut l’être – mais c’est surtout pour ne pas être sans cesse parasité par les idées de l’autre. Je ne crois pas au couple fusionnel. Un couple, c’est deux personnes autonomes. Plus l’autre est autonome, plus tu le respectes. Si j’ai un rendez-vous, je ne dis pas forcément avec qui, je ne suis pas obligé de raconter tous les détails. Bien sûr, on a aussi connu des crises de couple, où l’on s’est demandé si l’on s’aimait assez pour continuer. Et le fait d’avoir eu un fils ensemble a pesé dans la balance, c’est évident.»

Chiara Banchini expose ses revendications: «Ma condition pour faire un enfant, c’était que Daniel s’en occupe complètement à mi-temps, que je puisse continuer à voyager. Il a réduit son temps de travail, et on n’a jamais dû faire appel à des nounous, on s’en est occupé nous-mêmes.»

A les entendre, l’érotisme est également capital. «Il faut encore trouver une certaine attirance au corps de l’autre, sinon, on risque de cultiver une espèce de haine ou de rancœur. Moi j’ai du plaisir à sortir avec ma femme, socialement. Je trouve qu’elle va bien dans le paysage! A partir du moment où tu trouves que ta femme est moche, qu’elle vieillit mal, ça devient difficile…» Acquiesçant, Chiara Banchini renchérit: «On fait quand même vachement attention. Moi je n’aime pas les mecs avec un gros ventre, et Daniel fait en sorte de ne pas se laisser aller…»

Mais dans un voyage itinérant, est-ce qu’on ne se lasse pas de toujours observer l’autre dans ses k-way et ses t-shirts antitranspirants? «On était effectivement toujours habillés de la même manière. On avait emporté huit kilos d’affaires pour huit mois, soit le strict nécessaire. Parfois j’avais envie de la voir en robe, ou de changer de veste. L’habillement, ce n’est pas un détail», estime l’écrivain.

Un paramètre dont ils devront tenir compte lors de leur prochain périple, qui consistera à «visiter tous les lacs internationaux, bordés par au moins deux pays.»

«Terminal terrestre» de Daniel de Roulet, Ed. d’Autre Part, 240 p. Lecture et dédicace par l’auteur à la librairie Le Vent des Routes, 50, rue des Bains, lu 20 fév. à 18h30.

(24 heures)