Fabien Muller a l’art de briser la glace

Fabien Muller est de ces auteurs qui pourraient tomber dans le foutraque s’ils n’avaient cette capacité de style élégante et drôle qui permet de faire passer une trame un peu légère pour un vrai plaisir de lecture. Cet ingénieur de formation a déjà publié cinq romans sous des noms divers, tient une chronique sur les relations amoureuses dans un magazine féminin, et ne se sépare jamais de son cynisme, y compris devant l'écran de son ordinateur. Mélanie Croubalian, l’animatrice d’Entre nous soit dit, sur la 1re, a été séduite par le manuscrit et son auteur, et c’est par son entremise que l’un et l’autre sont arrivés chez Olivier Morattel, tombé sous le charme de cet OVNI.

La vitre, c’est celle qui sépare Hélène, alors bébé prématuré, du monde réel pendant ses trois premiers mois d’existence. C’est celle qui continue à mettre une distance insurmontable entre la jeune femme et la société. Elle est effacée, tient des chroniques dans des magazines sous des faux noms (tiens, tiens!), jusqu’au jour où un étrange jeune homme et sa fille de 8 ans emménagent à côté de chez elle. Entre le mystère qui entoure ce Benoît et son sort tragique, Hélène découvre un lien avec la petite Camille dont elle va s’occuper.

L’histoire pourrait ressembler à un roman de gare pseudo-psy. Mais Fabien Muller l’écrit – à la première personne – avec tant d’acuité que cette vie sans relief paraît soudain passionnante.

(24 heures)