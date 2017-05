Fred Vargas pousse la recluse à sortir de son trou

Elle avait abandonné son commissaire atypique sur une île perdue, au large de l’Islande. Elle le récupère en l’état, plus brumeux que jamais, pour lui faire reprendre du service. Il était temps! Deux ans après les Temps glaciaires, Fred Vargas offre à Adamsberg et aux fortes têtes de sa brigade une enquête captivante dans les méandres de l’esprit humain et la complexité du règne animal.

L’histoire qui va tenir le lecteur en haleine sur près de 500 pages part d’un simple et sombre pressentiment: le commissaire est troublé plus que de raison à la vue d’une petite araignée brune. La photo de l’animal à huit pattes s’est invitée à plusieurs reprises sur l’ordinateur d’un de ses lieutenants passionné, en temps normal, par les poissons.

L’araignée recluse, puisque tel est son nom, est d’un naturel paisible et craintif. Or son venin vient de causer la mort de trois vieux dans le sud de la France. Ça lui met la puce à l’oreille, au commissaire Adamsberg. Et ça le chiffonne au point d’embarquer la moitié de son équipe dans une quête insensée. A première vue.

Dialogues savoureux

Elle est ainsi, Fred Vargas. Alors que la plupart des auteurs de polars zappent à toute allure sur les préoccupations de leur époque, elle déroule la lenteur, prend des chemins de traverse, retourne dans le passé ou parle affectueusement de murène à robe marbrée, d’un couple de merles et d’araignées, bien sûr.

La romancière n’est pas archéozoologue de formation pour rien. Pour ce roman, elle s’est plongée dans l’étude scientifique de la fameuse recluse jusqu’à tout savoir sur elle et son étrange venin, avant de restituer ses connaissances au fil d’une intrigue partant joyeusement dans tous les sens.

Comme son araignée, elle tisse habilement sa toile pour étourdir puis attirer les lecteurs dans son monde à nul autre pareil, plein de fantaisie, de chaleur humaine, de saines révoltes. Et les lecteurs se laissent embobiner! Ils le font avec d’autant plus de plaisir que les dialogues sont particulièrement savoureux entre les personnages. Des êtres attachants et décalés comme il se doit, aux obsessions singulières. Faut-il encore ajouter que les pistes pour résoudre le problème donnent le juste tournis?

Il faudra toute l’intuition et la sensibilité exacerbée d’un Adamsberg pour trouver le fil ténu qui relie les araignées recluses aux femmes ainsi nommées au Moyen Age parce qu’elles se retranchaient volontairement du monde, suite à des violences dont elles étaient victimes.

Elle est ainsi, Fred Vargas. Elle parvient toujours à raccrocher une intrigue un brin délirante à un terreau on ne peut plus réaliste. Une fois sortie de son trou, c’est sûr, sa recluse va faire un malheur.

«Quand sort la recluse», Fred Vargas, Ed. Flammarion, 480 p.

(24 heures)