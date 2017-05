L’ AJAR mène le pari de l’écriture collective

AJAR. Le nom fait bien sûr penser à Emile Ajar. Mais, de pseudonyme de Romain Gary, les lettres se sont muées, en Suisse romande, en acronyme désignant un collectif de jeunes auteurs. Née en 2012, l’AJAR compte aujourd’hui 20 membres de toute la Suisse romande, âgés de 25 à 35 ans. Le noyau fondateur a germé autour de plumes en herbe qui se sont croisées puis appréciées à la faveur de divers concours littéraires. Très vite, ils ont voulu créer ensemble des projets à deux, quatre, dix ou même dix-huit selon les cas. Sortir l’écrit de son cadre, et l’écrivain de sa démarche individualiste. Depuis, bon nombre d’entre eux ont émergé en solo sur la scène littéraire, avec une quinzaine d’ouvrages publiés à titre individuel. Parmi eux, les Lausannois Sébastien Meier, Anne-Sophie Subilia, Matthieu Ruf, Arthur Brügger ou Bruno Pellegrino, la Genevoise Aude Seigne ou la Chaux-de-Fonnière Fanny Wobmann.

Le collectif s’est aussi imposé de concert avec son premier roman, le remarqué Vivre près des tilleuls. Ecrit à dix-huit, le livre sorti en septembre 2016 chez Flammarion présente le journal de deuil d’Esther Montandon, auteure romande inventée de toutes pièces. Attablés dans un bistrot de la capitale vaudoise, les Lausannois Noémi Schaub et Daniel Vuataz et le Genevois Guy Chevalley, trois des membres fondateurs, évoquent à bâtons rompus une démarche aussi spontanée que décomplexée.

Leur roman, ils ne pensaient pas le publier: «L’idée était de créer un auteur de toutes pièces, et le roman qui en découle était plus un pari à l’intérieur de ce dispositif qu’un projet en soi.» Paradoxalement, si le collectif a souhaité «sortir du moule» et s’affranchir du «passage par la case livre publié», c’est bien ce qui lui vaut aujourd’hui la «petite consécration» d’être invité en force – ils seront dix – aux Journées de Soleure. Leur livre vient aussi d’être retenu pour l’édition 2018 du «roman des Romands».

Les fraîches pousses jouent groupées jusque dans l’autoportrait qu’ils dressent dans leur rapport d’activité. On saura ainsi que l’AJAR a une taille moyenne de 171,35 cm, un poids moyen de 61,96 kg, un loyer moyen de 596 fr. et vit dans un nombre de pièces moyen de 2,33. Pour ce qui est question de la littérature, «il n’a jamais fini Lolita de Nabokov, Cent ans de solitude de Garcia Marquez, Les Bienveillantes de Littell, ou Guerre et paix de Tolstoï.»

Noémi Schaub tient néanmoins à casser un mythe: «Ecriture collective ne veut pas dire qu’on se met tous autour d’une table pour écrire. On se met d’accord sur une démarche ou un thème, puis le travail d’écriture proprement dit reste assez solitaire.» Daniel Vuataz précise: «On ne croit pas à l’écriture collective mais à l’équipe.» Et attention, «ce matériau brut est ensuite partagé, et peut être modifié à tout moment par les autres.» Cette pâte malléable à souhait est ainsi malaxée dans le but de n’en garder que la substantifique moelle. Pour Vivre près des tilleuls, le groupe a ainsi «asséché le texte sans relâche» et «traqué toute complaisance». Ecrire à de multiples plumes procure aussi «le don d’ubiquité», relève Guy Chevalley. «Sans cette multiplicité de points de vue, Esther Montandon n’aurait pas été possible. Sur un sujet aussi délicat que la perte d’une enfant, une personne seule se serait certainement fourvoyée en cours de route.»

Club de lecture aussi bien qu’atelier d’écriture interne, le groupe agit comme catalyseur. Ses membres l’avouent cependant, la pratique demande du lâcher-prise: «Il faut accepter que notre texte ne nous appartienne pas.» Lors de lectures ou de performances, les textes mis en avant sont ceux du groupe, pas les productions individuelles. Une mise en commun qui, paradoxalement, les aide dans leur activité de composition personnelle: «Quand j’écris, j’entends l’AJAR qui me parle, confie Noémi Schaub. J’ai beaucoup moins peur de couper.» (24 heures)