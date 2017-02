Le Livre sur les quais a encore de beaux jours devant lui

Parce que l’union fait la force, l’Association Le livre sur les quais a annoncé s’allier à la société événementielle Grand Chelem Event. Un partenaire avec lequel elle collabore depuis plusieurs années et qui a décidé de soutenir la manifestation et de l’aider à pérenniser le rendez-vous sur les quais morgiens. Ainsi, Grand Chelem Event s’occupera de la partie organisationnelle et financière, tandis que l’association conservera les volets littéraires et artistiques.

Après sept éditions du Livre sur les quais à Morges, le succès de la manifestation n’est plus remis en cause. Ce n’était toutefois pas le cas de sa situation financière qui reste encore fragile. Même si un premier exercice bénéficiaire en 2015 laissait entrevoir la possibilité d’une amélioration, l’édition 2016 a, elle, alourdi le déficit.

Les nouveaux partenaires ont donc déjà initié de nombreuses démarches et mis en place un système d’assainissement qui est constitué par un abandon partiel de créances auprès des fournisseurs, ainsi que par des financements provenant de Grand Chelem Event et de diverses collectivités publiques.

Aide financière exceptionnelle

La Ville de Morges et le Service des affaires culturelles de l’Etat de Vaud ont ainsi décidé d’allouer une aide financière exceptionnelle de 50 000 francs chacun à la manifestation. «Nous soutenons déjà Le livre sur les quais avec une subvention annuelle de 100 000 fr. et nous avons décidé d’aider l’association à assainir ses finances, afin qu’elle se pérennise», commente Nicolas Gyger, adjoint au Service des affaires culturelles du Canton de Vaud.

De même le syndic de la Ville de Morges, Vincent Jaques, a exprimé le souhait de la Municipalité de sauvegarder cette manifestation phare pour la commune et la région. L’ARCAM (Association de la région Cossonay-Aubonne-Morges) a également joué le jeu en donnant 20 000 fr. du Fonds pour l’équipement touristique du district de Morges, alimenté par les taxes de séjour. «Il faut savoir que Le livre sur les quais a un grand impact sur les nuitées morgiennes. En effet, pendant la durée de la manifestation, les hôtels sont pleins et de nombreuses nuitées sont taxées», explique Oscar Cherbuin, directeur de l’ARCAM. (24 heures)