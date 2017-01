Philippe Sollers se drape dans son indignité

Il y a toujours quelque enseignement à tirer des diatribes drolatiques de Philippe Sollers, même s’il faut du temps pour contourner la gigantesque planète de sa tête, grande gazeuse gonflée à l’hélium de sa mégalomanie et de son délire de persécution, pour atteindre les météores de ses raisonnements. Dans le récent Contre-attaque, recueil d’entretiens menés par le journaliste Franck Nouchi, actuel médiateur du Monde, ce vétéran de la polémique littéraire commence en effet par se plaindre de la censure dont serait victime son esprit dans une France qui ne serait même plus «moisie», qualificatif qu’il avait jadis usé à son endroit, mais désormais en «situation d’enlisement absolument catastrophique».

Qu’importe, le vieux mousquetaire bordelais ne rend pas les armes et dans ce dialogue qui ressemble trop souvent à un monologue complaisant, entend rétablir du même coup et son honneur et celui des Lettres en analysant la déconfiture de son pays à travers le prisme de la littérature. Tant pis s’il cite plus souvent Hegel que Proust, ce «juif homosexuel, qui (…) a le mieux décrit la France des cathédrales et des églises romanes». Se réclamant aussi bien de la Bible – il serait le seul auteur français actuel à l’avoir lue – que de Guy Debord et de sa critique de la société du spectacle, Philippe Sollers tempête contre le diktat des assignations identitaires. Dès l’exergue de Voltaire («On a voulu m’enterrer, mais j’ai esquivé»), il se revendique mouvant, irrécupérable pour la fixité et même «indéfendable» – savourez le paradoxe! Là où d’autres soignent leur vertu, il vante son caractère changeant…

Si l’ancien maoïste qui se mire dans le miroir que lui tendait Barthes ne dansait pas trop vite, certaines de ses flèches pourraient prendre du poids. Sa façon de pointer l’absence de style de ses contemporains sonne juste. Ses accusations contre le mal rampant de l’antisémitisme français aussi… Mais Sollers distribue à tout vent et l’islam en prend évidemment pour son grade avec ses 600 ans de retard. Girouette revendiquée, l’écrivain n’éclaire pas tant en matière politique mais rappelle surtout que l’élégance de l’esprit est la politesse de la pensée libre, fût-elle méchante. Sollers radote, caresse ses rides et ses exploits passés, mais il a au moins ce mérite de rappeler qu’en France, il est loisible de se présenter en réactionnaire sans forcément s’avérer totalement nauséabond. (24 heures)