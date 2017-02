Silvia Härri gratte avec style sous la carapace

Avec sa plume, Silvia Härri aime s’aventurer là où ça fait mal. Dans Nouaison, sa prose poétique auscultait avec finesse la grossesse d’une femme à qui on avait prédit qu’elle ne pourrait pas devenir mère, de la maturation à l’arrivée de l’enfant. Dans Je suis mort un soir d’été – retenu à la fois pour le Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne et pour le Prix du public de la RTS – l’auteure genevoise extirpe à nouveau ce qui se tapit à l’intérieur. De Pietro cette fois. Architecte italo-suisse installé à Genève, à qui tout semble réussir, il revient à Florence, sa ville natale, au chevet de sa sœur mourante. Il remonte alors le fil de ses souvenirs, jusqu’à ce soir d’été où lui, 6 ans et demi, découvre le mal sournois qui s’empare de sa cadette de trois ans. Suivent la régression, la perte de la parole, les tentacules de «la pieuvre» qui figent la petite fille, la famille qui implose, puis sa fuite en Suisse et le déni de cette sœur zombie dont il n’a révélé l’existence à personne.

Dans un style ramassé et ciselé, Silvia Härri livre un récit poignant, chronique de l’impensable qui ne verse jamais dans le pathos: «Je voulais un antihéros, car je ne trouve pas les héros intéressants. J’avais envie de montrer comment on peut, des années durant, vivre dans une forme d’imposture en étant une personne qui n’est pas monstrueuse, qui aime sa famille. Comment on en arrive là par instinct de survie.» Fouiller l’intime, l’écrivaine ne sait d’ailleurs pas faire autrement: «J’aime essayer de toucher ce qu’on ne voit pas, ce dont on ne parle pas, ce qui dérange.»

La confession d’un ami a servi de point de départ: «On m’a raconté le 2%, le reste je l’ai romancé.» La jeune femme remarquée jusqu’ici pour sa veine poétique se frotte pour la première fois au roman. «Je pense qu’on ne choisit pas ce qu’on écrit, que ça s’impose à nous. Et puis, dans ma tête, le roman était quelque chose qu’on ne pouvait pas toucher tout de suite, un dispositif narratif complexe. Je ne me sentais pas armée pour commencer avec ça.»

Elle qui a toujours jeté des mots sur le papier avoue avoir aussi été bloquée par le poids des grands auteurs alors qu’elle était assistante à l’Université de Genève, après ses études de Lettres. «Ça a été difficile de m’autoriser à penser que je pouvais peut-être écrire.» Le verrou saute lorsqu’elle part enseigner l’italien et l’histoire de l’art au collège (l’équivalent du gymnase vaudois). De mère italienne et de père suisse allemand, elle a grandi en français, la langue commune des parents. «L’amour des mots est venu vite, car j’étais assez timide, ça a toujours été plus simple de m’exprimer par écrit.»

Jour après jour, elle noircit de petits carnets qui l’accompagnent partout. Puis «quand j’ai l’impression de tenir quelque chose, je rassemble, j’organise, je retravaille, beaucoup. Je lis à haute voix car il y a une musicalité dans tout texte. Et tant que ça ne sonne pas juste à mes oreilles, il faut retravailler, jusqu’à ce que ça vibre. A ce moment-là, j’ai l’impression que je ne peux pas arriver à faire plus.»

Passée au roman, elle n’a pas adopté pour autant une construction linéaire. Dans Je suis mort un soir d’été, la narration évolue par allers-retours entre le présent et le passé: «C’est comme une tempête de souvenirs qui revient secouer le présent, ça ne pouvait donc pas être très linéaire.» Silvia Härri s’amuse d’ailleurs elle-même du contraste entre sa vie, où elle est plutôt organisée et rationnelle, y compris dans son métier d’enseignante, et les audaces qu’elle se permet dans l’écriture: «Ecrire m’ouvre un champ de liberté immense.»

Liberté dans l’exploration de l’intériorité des êtres, dans la temporalité mais aussi dans les styles. Car elle prépare en ce moment à la fois un roman et une œuvre poétique, ainsi qu’un album illustré pour les enfants. Un public pour lequel elle rêve d’écrire, un jour, une pièce de théâtre.

