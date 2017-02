Un viol, trente ans de déni, puis Sylvie Le Bihan sort enfin de son silence

Nous nous retrouvons chez Carette, haut lieu de la tartine beurrée et du Darjeeling tea, à la place du Trocadéro, à Paris, tout près de l’appartement qu’elle habite avec son mari, Pierre Gagnaire. Sylvie Le Bihan partage sa vie avec le chef étoilé et s’occupe des projets internationaux de celui-ci, mais elle n’est pas une «femme de», loin de là.

En 2014, elle a fait une entrée remarquée dans le monde de l’édition avec son premier roman, L’Autre. L’année suivante, elle publiait Là où s’arrête la terre, et la voici de retour sur la scène éditoriale avec un nouveau livre, formidable, qui fait beaucoup parler de lui: «Il n’y a que 10% du roman qui sont vrais, tout le reste est fictif, mais les gens pensent qu’il s’agit d’une autobiographie.» Eh oui d’ailleurs, pourquoi n’avoir pas signé une vraie autobiographie? «Parce que je suis quelqu’un de pudique et que je n’avais pas envie d’entrer dans les détails de ce qui m’était arrivé.»

«Trente et un ans à me raconter une autre vie en omettant les dégâts d’un soir d’été», écrit-elle dans le premier chapitre. En 1983, Sylvie vient d’obtenir son bac avec mention très bien et travaille comme monitrice dans une colonie pour jeunes délinquants. Un soir, alors qu’elle va prendre sa douche, elle se fait agresser puis violer par trois inconnus. Un jeune gendarme lui recommande de ne pas porter plainte. «Je me suis dit: «Fais comme si cela n’avait pas existé, continue ton chemin.» Et j’ai tout oublié. Je me souvenais qu’il s’était passé quelque chose, mais quoi précisément, je l’ignorais. Seulement, lorsque l’on met quelque chose comme ça de côté, c’est épuisant, cela demande beaucoup d’énergie.»

Sylvie décide donc de vivre sa vie, comme si de rien n’était, ou presque. Elle suit de brillantes études, se marie, a trois enfants: «J’ai cru pendant longtemps que cette soirée n’avait eu aucun impact sur ma vie. Je ne me suis jamais écroulée, mais en fait, j’aurais dû avoir le courage de me retourner sur la jeune fille que je fus.»

Les conséquences se révèlent en réalité multiples et insidieuses. Comme se voir dans l’impossibilité d’entrer dans une salle de bains à carreaux blancs lui rappelant le lieu de son agression. Comme tomber amoureuse d’un pervers narcissique – son premier mari – dont elle finira par se séparer.

En 2004, elle dîne avec des clients (elle est alors chasseuse de têtes) au Sketch, le restaurant londonien de Pierre Gagnaire. «Lorsque je l’ai vu, ce fut comme une évidence. Sa bienveillance, sa gentillesse me touchaient. Il était très cultivé et chacun de nous a réussi à intégrer l’univers de l’autre.» Sylvie vit à Londres avec ses trois enfants, mais tout le monde décide de rentrer à Paris.

Encouragée à écrire

C’est là qu’elle va entamer sa nouvelle carrière. Alors qu’elle a longtemps tourné autour de l’écriture et qu’elle a l’habitude de commencer des textes qu’elle ne termine jamais, un éditeur l’encourage à lui montrer son manuscrit, l’obligeant cette fois à aller jusqu’au point final. Une de ses amies le confie à Erik Orsenna… Quelques semaines plus tard, alors qu’elle se trouve chez Castorama, elle reçoit un appel des Editions du Seuil. «Je pense que la caissière se souvient encore de mon hurlement de joie!»

Aujourd’hui, après être restée longtemps silencieuse sur le drame qu’elle a vécu il y a trente-quatre ans, elle a décidé de se battre pour que le viol devienne un crime imprescriptible, «car certaines personnes ont besoin de longues années avant de pouvoir parler». Regrette-t-elle de n’avoir pas porté plainte? «Je pense que c’était une erreur. Mais aujourd’hui, je n’en ai plus besoin, c’est l’amour des hommes qui m’a guérie.» (24 heures)