A 70 ans, le Chœur Universitaire rajeunit encore

Toutes les années impaires, le Chœur universitaire de Lausanne organise un échange avec un chœur étranger. Mais 2017 n’est pas un millésime comme les autres, puisqu’il célèbre son 70e anniversaire en chantant mercredi la Messe en ut mineur de Mozart. Après Budapest et Vilnius ces dernières années, l’ensemble a fait cette fois le grand saut en se produisant avec le Barnard-Columbia Chorus de New York. «Le contact a pu se faire grâce à une enseignante en droit devenue Suissesse par adoption et qui chante dans le chœur, détaille Fruzsina Szuromi, la cheffe du chœur lausannois. Nous sommes déjà allés en mars aux Etats-Unis avec environ une soixantaine de choristes, soit la moitié de notre effectif. C’était très impressionnant pour moi qui découvrais New York!» Quarante Américains sont attendus pour le concert de mercredi.

Le Chœur universitaire, qui réunit des étudiants et doctorants de l’UNIL et de l’EPFL, multiplie les «premières». Si la collaboration transatlantique n’est pas inédite (le chœur est déjà allé à Boston et au Canada avec Jean-Christophe Aubert, l’ancien directeur), en revanche celle avec l’OCL l’est totalement, au grand plaisir de Fruzsina Szuromi: «Nous avons ici des conditions géniales. L’OCL est un tapis rouge pour le chœur, et c’est précieux pour une œuvre aussi symphonique que la Messe en ut!» Pour la cheffe d’origine hongroise, cette messe fait partie du top 3 du répertoire – avec le Requiem du même Mozart et la Messe en si de Bach –; il n’avait pourtant encore jamais été abordé par le chœur.

Mais de toute façon, chaque œuvre est nouvelle pour ce chœur dont l’effectif se renouvelle d’un bon tiers chaque année, et qui n’exige aucune audition d’entrée. «C’est toujours un grand défi de devoir reformer le son chaque année, reconnaît la directrice depuis 2012, mais avec un à deux projets par année, nous prenons notre temps et nous avons des jeunes très motivés et engagés.» (24 heures)