Adele vs Beyoncé: Duel de divas aux Grammys

Les nommés

Album de l'année: Adele «25», Beyonce «Lemonade», Justin Bieber «Purpose», Drake «Views», Sturgill Simpson «A Sailor's Guide to Earth».



Meilleur enregistrement: Adele «Hello», Beyonce «Formation», Lukas Graham «7 Years», Rihanna featuring Drake «Work», Twenty One Pilots «Stressed Out».



Meilleure chanson: Adele «Hello», Beyonce «Formation», Justin Bieber «Love Yourself», Lukas Graham «7 Years», Mike Posner «I Took a Pill in Ibiza».



Révélation de l'année:, Kelsea Ballerini The Chainsmokers, Chance the Rapper, Maren Morris

Anderson, Paak.



Meilleur album de rap: Chance the Rapper «Coloring Book», De La Soul «And the Anonymous Nobody», DJ Khaled «Major Key», Drake, «Views», Schoolboy Q «Blank Face LP», Kanye West «The Life of Pablo».



Meilleur album rock: Blink-182 «California», Cage the Elephant «Tell Me I'm Pretty», Gojira «Magma», Panic! At The Disco, «Death of a Bachelor», Weezer, «Weezer».



Meilleur album de musique alternative: Bon Iver «22, A Million», David Bowie «Blackstar», PJ Harvey «The Hope Six Demolition Project», Iggy Pop «Post Pop Depression», Radiohead «A Moon Shaped Pool».