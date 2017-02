Le concert Black Sabbath a eu lieu une semaine après la mort de Geoff Nicholls, le claviériste du groupe, emporté par un cancer du poumon à l'âge de 68 ans.

Pour sa dernière prestation, Black Sabbath a fait salle comble à la Genting Arena (16'000 places) de Birmingham, la deuxième ville du pays, devant un public de fans émus et déchaînés.

Sur scène, les membres fondateurs du groupe, le guitariste Tony Iommi, 68 ans, le chanteur Ozzy Osbourne, 68 ans, et le bassite Geezer Butler, 67 ans, ont été rejoints par le batteur Tommy Clufetos et le claviériste Adam Wakeman.

Tournée d'adieu

Black Sabbath a tiré sa révérence en interprétant son tube «Paranoid» (1970), un des hymnes du heavy-metal, sous une pluie de confettis.

Longuement ovationnés, les membres du groupe, bras dessus, bras dessous, ont ensuite salué le public. «Merci, bonne soirée, merci beaucoup!», a lancé Ozzy Osbourne en quittant la scène.

Le groupe avait lancé sa tournée d'adieu, baptisée à juste titre «The End», en janvier 2016, sillonnant en plus de 80 dates l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Europe avant de finir par deux concerts à Birmingham, jeudi et samedi. (AFP/nxp)